日熊入侵果園 狂吃5000顆蘋果 2噸訂單成泡影

日本長野縣出現一隻100公斤的巨無霸熊，牠入侵多家果園，短短一週內，就吃掉了5000顆重達2公噸的蘋果。儘管果園設置了電圍欄等防護措施，依然無法阻止熊的入侵。預定的蘋果訂單全都化為烏有，讓果農們苦不堪言。

果樹園的監視攝影機拍下，一隻體型龐大的熊張開嘴正在啃食蘋果，一顆不夠熊又攀上果樹採食牠靠近蘋果樹後站立起來，咬下樹上結實累累的果子，熟練地用嘴巴將蘋果扯下，落在地面後再慢慢吃，這隻熊就這樣在大約一週內吃掉了果園內5000顆，重達2公噸的蘋果。

果樹園主人坂下浩：「這是太陽富士蘋果，現在正好是收穫期，其他果園也有被吃的，所以總計3噸，這些都是預訂好的訂單，被破壞真的是一大打擊。」

日本長野縣的多家果園遭到重達100公斤成年熊入侵，由於熊在冬眠前每日所需熱量，相當於成人男性的3到4倍，食量驚人的它將周遭要採收的蘋果訂單全數吃掉。

熊的耳朵上有標籤，代表是曾被捕獲後又釋放回山林的熊，果園主人表示已經在周圍都架設了鐵柵和電圍欄作為雙重防護，但依舊防不住。

果樹園主人坂下浩：「鐵柵常被熊從山下來時踩壓，甚至熊會用自身重量壓壞，熊會挖洞從電圍欄下進來，牠們只要想進，就會想盡辦法進來。」

熊不僅聰明學習能力也強，不論果園主人設置多少，防範措施熊總能見招拆招，甚至還會挖洞，蘋果氣味最香甜的收成季節，恰好撞上熊覓食儲備冬眠脂肪的時間，讓果農們損失慘重，心血化為泡影。

