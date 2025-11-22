日熊入侵果園 狂吃5000顆蘋果 2噸訂單成泡影
日本長野縣出現一隻100公斤的巨無霸熊，牠入侵多家果園，短短一週內，就吃掉了5000顆重達2公噸的蘋果。儘管果園設置了電圍欄等防護措施，依然無法阻止熊的入侵。預定的蘋果訂單全都化為烏有，讓果農們苦不堪言。
果樹園的監視攝影機拍下，一隻體型龐大的熊張開嘴正在啃食蘋果，一顆不夠熊又攀上果樹採食牠靠近蘋果樹後站立起來，咬下樹上結實累累的果子，熟練地用嘴巴將蘋果扯下，落在地面後再慢慢吃，這隻熊就這樣在大約一週內吃掉了果園內5000顆，重達2公噸的蘋果。
果樹園主人坂下浩：「這是太陽富士蘋果，現在正好是收穫期，其他果園也有被吃的，所以總計3噸，這些都是預訂好的訂單，被破壞真的是一大打擊。」
日本長野縣的多家果園遭到重達100公斤成年熊入侵，由於熊在冬眠前每日所需熱量，相當於成人男性的3到4倍，食量驚人的它將周遭要採收的蘋果訂單全數吃掉。
熊的耳朵上有標籤，代表是曾被捕獲後又釋放回山林的熊，果園主人表示已經在周圍都架設了鐵柵和電圍欄作為雙重防護，但依舊防不住。
果樹園主人坂下浩：「鐵柵常被熊從山下來時踩壓，甚至熊會用自身重量壓壞，熊會挖洞從電圍欄下進來，牠們只要想進，就會想盡辦法進來。」
熊不僅聰明學習能力也強，不論果園主人設置多少，防範措施熊總能見招拆招，甚至還會挖洞，蘋果氣味最香甜的收成季節，恰好撞上熊覓食儲備冬眠脂肪的時間，讓果農們損失慘重，心血化為泡影。
更多東森新聞報導
鳳凰颱風逼近！ 台東果農搶時間「套袋保果」
印度少女芒果園遭5惡男性侵！警鎖定身分追緝中
獼猴侵入高樹住宅區！ 大街閒逛、爬二樓 住戶心驚
其他人也在看
大砍赴日航班至明年3月 中國國航：無飛機可安排
大砍赴日航班至明年3月 中國國航：無飛機可安排EBC東森新聞 ・ 1 小時前
「不限嚴重罪犯」ICE紐約總監：未犯罪移民亦會被拘捕
聯邦移民與海關執法局(ICE)紐約行動總監基納洛(Ken Genalo)21日表示，移民執法者的逮捕對象不僅限於「最嚴重...世界日報World Journal ・ 1 小時前
中對日極盡抵制 CNN：擔憂美日同盟影響中國霸權
中對日極盡抵制 CNN：擔憂美日同盟影響中國霸權EBC東森新聞 ・ 55 分鐘前
日本動物園出人命 飼育員遭大象踩爆頭慘死
日本動物園出人命 飼育員遭大象踩爆頭慘死EBC東森新聞 ・ 1 小時前
堅尼路改造惹議 3社區委員會24日辦聯合公聽會
市交通局(DOT)在9月提出「堅尼路(Canal St)整體重塑」構想，範圍涵蓋貫穿曼哈頓華埠的全段，引發社區活躍人士激...世界日報World Journal ・ 1 小時前
華商徐家樹 6425萬元買下緬街置地大廈
皇后區開發商徐家樹(Chris Jia Shu Xu)旗下公司近期再度擴張其在法拉盛的商業地產版圖，仲介公司JLL證實，...世界日報World Journal ・ 1 小時前
補糧食券削減 州府周發20元支票
州長霍楚(Kathy Hochul)21日宣布撥款緊急補助200萬元用於FreshConnect計畫，每周向有需要的居民...世界日報World Journal ・ 1 小時前
孟加拉數十年來最強震 逾六百人傷亡
孟加拉中部21號發生 數十年來的最強地震。根據當地媒體報導，罹難人數已上升至10人，包括1名 僅10個月大的嬰兒，以及1位12歲男童，受傷人數更已超過600人。根據法新社報導，這場強震的震央，離首...大愛電視 ・ 3 小時前
假期估8200萬人出行 大堵車警示日回歸
隨著假日旅遊高峰的到來，由市交通局(DOT)制定的「大堵車警示日」(Gridlock Alert Day)亦同樣回歸，1...世界日報World Journal ・ 1 小時前
整理亡母遺物翻出「漫畫收藏頂點」！拍賣價破紀錄 兄弟爽賺近3億
NBC報導，《Superman #1》被公認為「漫畫收藏的頂點」，不僅具歷史價值，更因保存狀態近乎完美而罕見。專責鑑定的CGC公司為其評級高達9分（滿分10分），為市場上已知最高分版本，其狀態之完整性遠超多數同時期漫畫。拍賣會也強調，這本漫畫能突破以往600萬美元（約新台幣1.88...CTWANT ・ 1 小時前
公子還是郎君？古代男子的哪個稱呼最讓你著迷？8種說法各有巧思
在追古裝劇時，許多人都被「古代男子稱呼」迷得神魂顛倒。那一聲輕喚，往往比飛簷走壁的武功更致命：彷彿只要他回頭一笑，你就能跌進千年前的柔情世界。究竟古代男子的哪一個稱呼最讓你著迷？讓我們帶你走進八種最扣心弦的古典稱呼，每一個都蘊藏著足以令人心動的故事。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
高齡93歲還無法退休！阿嬤「一身病痛」仍天天求職 辛酸內幕曝光
年紀大了卻不敢退休？根據《商業內部》報導，美國一名高齡93歲的阿嬤威爾森（Patricia Willson）透露，她一生中斷過14次手臂，卻還是每天都在找工作，她坦言看到桌上一大堆帳單，就讓她必須找工作解決生計問題。根據《商業內幕》的人口普查數據分析顯示，截至2023年，美國近55萬80歲以上的老年人仍在工作，人數佔80歲上人口超過4%。鏡報 ・ 2 小時前
Rosé示範洋裝穿搭4招：聖羅蘭黑色小洋裝＋長靴打造高級約會感
Rosé再度把「洋裝」穿出新高度！以極簡線條搭配高級質感，示範4種洋裝穿搭公式，從約會到正式場合都能輕鬆駕馭。從YSL黑色小洋裝搭配膝上長靴為主角，修長比例與俐落剪裁讓氣質瞬間拉滿，再換上雪紡透膚洋裝，立刻呈現截然不同的風格面貌。Rosé擅長運用「單品更換」創造多層次的視覺效果，既保留洋裝的經典魅力，又增添個人特色。如果妳正在找一套約會必勝穿搭，Rosé的4招洋裝公式絕對值得收藏！bella儂儂 ・ 6 小時前
三重發生無差別攻擊！男疑吸毒情緒失控持棍砸傷2人 當場壓制送辦聲押
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導新北三重今（22）日上午發生一起隨機攻擊事件！一名顏姓男子持鐵棍公雞路邊民眾，導致2人受傷。警方獲報趕抵後，當場壓...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
川普提「28點烏俄停火方案」逼烏國全讓步 澤倫斯基：失去尊嚴
美國總統川普提出的烏俄停火方案，內容完全偏袒俄羅斯，烏克蘭卻遭川普下了最後通牒，烏克蘭總統澤倫斯基21日正式回應，表示這是國家史上最艱難時刻，「不是失去尊嚴，就是失去重要夥伴美國」。根據這份「28點終台視新聞網 ・ 4 小時前
下週一東北季風南下 北台灣將降雨、降溫
今（21）日冷空氣減弱，氣溫稍微回升，不過迎風面的基隆北海岸、宜蘭、花蓮及大台北山區仍有局部短暫雨，到了週末各地晴時多雲，氣溫回升更為明顯，不過下週一（24日）晚間又有東北季風南下，到時北台灣降雨機率提高，氣溫也會再下降。公視新聞網 ・ 1 天前
情話王者TOP3！這3大星座「超會撩又高情商」 浪漫語錄甜到讓人失眠
在感情裡，有些人天生就很會說情話，一兩句就能讓人心跳加速。尤其以下3個星座，憑著高情商和獨特魅力，總能把甜言蜜語說得既真誠又有創意，你上榜了嗎？姊妹淘 ・ 37 分鐘前
奈及利亞又傳綁架案！ 槍手凌晨闖校園擄走227名師生
綜合陸媒報導，奈及利亞基督教協會表示，武裝份子從聖瑪麗學校（St. Mary's School）綁走了215名學童及12名教師。該協會尼日州分會發言人阿托里（Daniel Atori）表示，協會正在與政府及安全機構合作，並與學童的父母會面，確保孩子能獲救並平安返回。警方指出，安全部門已抵...CTWANT ・ 1 小時前
貴婦「埋線拉提」釀皮膚潰爛、扭曲險毀容 中國密醫遭逮下場慘了
一名蔡姓貴婦出國旅遊時結識同團邢姓女子，被說服到對方開設的醫美診所做臉部「埋線拉提」，最後整張臉潰爛毀容，才發現邢女根本是沒有醫師執照的密醫，台北地檢署偵查後，依《醫師法》起訴邢女。鏡報 ・ 1 天前
薑母鴨只做冬天為何能賺錢？同行揭密全靠「1類食材」：看各店良心
進入冬天，火鍋、燒烤類等熱食就是人們聚餐首選，尤其是薑母鴨更是大排長龍。就有網友好奇，薑母鴨一年只做冬天，也就是營業3個月，現在原物料、人事和租金成本不斷上漲下，為何還能賺錢？文章引起討論，就有薑母鴨業者揭密是靠配料賺錢，但看的就是各店的良心。中時新聞網 ・ 13 小時前