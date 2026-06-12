日熊害升溫今年全國已4死 9都道縣25人遭襲擊

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穿著深色衣服的男子正要下班，突然腳步一頓往回走，但角落馬上衝出一頭野熊，直接攻擊男子。日本福島市2日發生野熊攻擊工廠職員和居民的事件，野熊攻擊第一名男子時，猛追男子不放，還咬傷對方，直到一輛車進入工廠，才轉身往工廠內逃跑。直到跑到第2間工廠，才被趕來的員警與獵人，圍困在工廠的用地內，四處逃竄，還巧妙地利用各種遮蔽物躲藏。

福島市獵人說，「牠逃跑了。」只見熊在工廠內，跑來跑去，隨後不見蹤影，直到3日晚間11時，有員警看到野熊趁著深夜天黑，越過工廠外圍的鐵拉門跑走。員警搜查野熊蹤跡，陸續發現這頭大約只有2到3歲的野熊，相當聰明，不只會開窗，還會開水龍頭喝水。

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工廠負責人指出，「窗戶原本是鎖上的，但熊把鎖打開，把紗窗破壞後，逃到外面，水龍頭應該是在2樓洗手台的，是要轉動的水龍頭，不是推壓型的。」

獵人從窗戶邊的熊爪抓痕，研判黑熊自行扳動鎖頭、把窗戶打開逃跑，還有市府人員親眼看到，黑熊用前腳趴在水龍頭上，打開水龍頭喝水。而用來抓熊、放在管狀籠子陷阱內的水果，也變成在陷阱外，遭到啃咬。

岩手大學副教授山內貴義說，「但亞洲黑熊的爪子原本就很靈活，如果是簡單構造的機關，只要重複試錯，確實有可能學會開窗。」

除了這頭熊，3日的福島縣磐城市，也出現野熊，多次被人看到，有車輛拍下野熊從路邊草叢中，原本要竄到路面，卻因為大貨車經過，又匆忙掉頭往回逃走。北海道札幌森林小路閘門附近，3日也發生野熊出沒，當局緊急動員獵人，前往搜查。事實上今（2026）年至今，日本全國有9個都道縣，累計有25人遭到野熊襲擊，其中有4人死亡，部分死者的遺體被咬到殘缺不全。

就連櫪木縣宇都宮市，也發生史上頭一遭，有野熊出沒在市區，還趁著深夜，在商店街奔跑，嚇壞準備回家的路人，甚至更在白天，進入中學、大學校園用地逗留，幸好這頭熊在9日當地下午，遭到獵人捕獲處置。

專家警告，從各種熊出沒的蹤跡來看，未來野熊出現的區域，將會與人類生活圈，高度重疊，各地方政府需要更多防範對策，才能避免更多人受害。

岩手大學副教授山內貴義解釋，「這些野熊不會管山裡食物是多是少 ，而是可能會定期的出沒在人類生活圈，除了踏實地繼續進行獵捕行動外，也需要制定讓熊不會出現的對策，以同時執行2層制度來防範。」

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