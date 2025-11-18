日熊害升溫！男星逆風喊「沒那麼危險」外遇醜聞反被挖挨轟：你睡過？

娛樂中心／綜合報導

東出昌大外遇黑歷史被翻。（圖／翻攝自東出昌大IG）

日本近期熊害頻傳，據環境省統計，今年4月至10月，熊造成的受傷事件已達176件、受害人數則高達196人，引起民眾恐慌。但男星東出昌大卻直言「熊沒那麼危險」，只是因媒體過度渲染，才導致熊被妖魔化。相關言論曝光後，慘遭輿論圍剿砲轟。

日本「熊患」不只發生在現實中，近日AI生成的熊相關影片數量也越來越多。（圖／翻攝畫面）

東出昌大投書《日刊SPA！》專欄評論近期日本熊害事故，直呼熊害的報導非常誇張，即使家中沒有電視，每天依然會接收到許多與熊有關的新聞。東出昌大認為媒體已經過頭了，批評媒體帶著「危險」、「有生命風險」等聳動前提去尋找相關故事，若是回答心中真實的感受「其實沒那麼危險」，對媒體來說反而不受歡迎，「我也明白這點，所以婉拒採訪」。

東出昌大更強調，熊其實沒有那麼危險，與其把熊當成仇敵，不如關心獵人老化、野生動物管理、人類與自然共存的問題。他指出現在能常見到熊的原因有2個，山林食物欠收，堅果、野果減產，熊只能更接近人類覓食；再來則是獵人老化，70％持狩獵執照的獵人，已年過6旬，大多無力深入山林，只能在路邊打獵、設置誘餌，卻反吸引熊靠近人類生活圈。結果引發網友們抨擊，「已經有人死掉了欸……」、「拜託，有家人被熊害死的人，你說得出口這種話嗎？那些無法管理的熊真的很危險」，也有人拿他曾經婚外情的事情嘲諷，「難不成你連熊都睡過了！？」、「你跟熊上床的事早就藏不住啦！」

