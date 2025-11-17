日熊害升級！秋田大型商場「被熊闖入」顧客被迫避難 對峙2.5小時下場出爐

即時中心／徐子為報導



日本今年熊害頻傳，東北區域的秋田縣，昨（16）日上午有熊在闖進正營業中的「永旺」（Aeon）商場，讓館內店員、顧客被迫緊急疏散，當地政府派人到場處置，人熊對峙2.5小時，最終將熊隻麻醉與電擊後射殺。受到該事件影響，秋田縣多家永旺商場分店已將自動門改為手動，防止類似事件再度發生。





綜合日本媒體報導，這起事件發生16日上午11點20分許，1頭體長約80公分的黑熊，先在能代市柳町街頭現身，接著獨自闖入當地一間已對外開業的永旺商場分店。所幸店員發現有熊從門口闖入，立即通報警方求助，同時利用館內物品搭建臨時屏障，防止熊逃脫或攻擊人，並快速疏散店內所有人，周邊區域進行臨時交通管制。



警方與能代市政府獲報後派人趕往現場，待闖入熊隻逗留在店內家具陳列區約2.5小時，才由縣府職員吹麻醉箭將其制伏，以防萬一，縣政府職員還電擊這頭熊，最終搬運至店外射殺。事後業者宣布當天暫停營業，秋田縣其他間旺商場分店則陸續將自動門改為手動，警方也對周遭加強巡邏。



這間永旺商場分店位於能代市中心，且僅距市政府300公尺、JR能代站約750公尺，周邊還有許多學校、商家與餐廳；同日上午8點左右，附近公園曾有人通報發現熊出沒蹤跡。









