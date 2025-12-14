日熊害蔓延「本州最西端淪陷」！黑熊恐「反攻」九州生活

即時中心／林耿郁報導

日本各地熊害頻傳，在東北地區災情持續惡化之際，位於本州最西端的山口縣，今（2025）年黑熊目擊件數也維持高檔，讓一海之隔的九州地區，擔憂熊類可能「泳」渡海峽，重返九州大地棲息。

熊害擴散！《讀賣新聞》報導，山口縣自然保護單位數據顯示，今年該縣截至本（12）月5日，目擊黑熊通報達372件，高於往年平均水準。

1997年至2017年間，每年目擊熊通報約僅100件上下；但自2018年以來，熊目擊事件未再少於200件。2023年達444件、2024年暴增至799件；今年雖出現下滑，但仍高於往年平均。

過去分布於山口縣北部、東部山地的黑熊，近年逐漸向縣內中部，甚至是沿海城市擴散，包括位於中心地帶的縣治山口市，以及因《馬關條約》聞名的西側海港城市下關，都出現多起目擊紀錄。

2022年，下關市僅有6件熊目擊事件、2023年8件、2024年已增至18件，今年更達21件，為近4年最多。

去（2024）年9月，下關市一處房屋曾被黑熊闖入，監視器拍下熊破壞牆壁的畫面，引發當地震撼；且去年也有民眾在縣內山區遭熊抓傷頭部的重傷害事件。

今年該縣雖未出現人身傷亡，但已發生多起「熊車禍」，顯示熊類活動範圍，已與人類生活圈高度重疊。

2024年9月22日，一隻黑熊闖入下關市一處民宅。（圖／下關市政府提供，擷取自"シーバスハンターS"X）

另一方面，下關市與九州北部僅以關門海峽相隔，最窄處僅650公尺。讓部分北九州居民擔憂熊類將跨海而來，市政府近年也開始密切關注山口縣的熊害狀況。

對於黑熊是否可能跨海重返九州大地，東京農工大學教授小池伸介指出，黑熊確實具備游泳能力；過去在東北地區，曾有黑熊下海游泳數百公尺，登上海對面島嶼的紀錄。

但北九州市沿海高度發展、缺乏森林棲地，即便真有黑熊渡過關門海峽，也難以在不被發現的情況下定居、繁衍。

北九州市鳥獸危害對策課也認為，黑熊若要重返九州，不僅需先穿越人口眾多的下關市區，且關門海峽水流湍急、船舶往來頻繁，熊類實際游泳渡海的可能性「極低」；同時，也不太可能有熊大搖大擺走過關門大橋，或者穿越海底隧道，而不被任何人類察覺。

環境省資料顯示，九州最後一次出現黑熊蹤跡，已經是1957年的事情；2012年，官方正式判定九州黑熊「滅絕」。至於熊類退出九州的原因，與歷史上過度砍伐森林，導致熊類食物、棲地消失有直接關聯。

