日熊本直升機墜毀！匠航空同型機5度出事 飛安紀錄引關注

日本熊本縣阿蘇市20日發生一起嚴重的直升機墜毀事故，一架搭載2名台灣旅客與1名日本籍飛行員的觀光直升機墜入阿蘇火山中岳第一火山口內，機體全毀。事故引發關注的同時，負責營運該機的匠航空公司也被揭露長年飛安紀錄堪憂，曾發生多起類似事件。

根據《熊本日日新聞》報導，失事直升機隸屬匠航空旗下，機型為羅賓遜R44型，匠航空全國擁有15架同型機，主要用於觀光飛行。本次墜毀的直升機平時以阿蘇市觀光設施「阿蘇卡德利動物王國」為據點營運。

日本運輸安全委員會21日指出，匠航空使用的R44型直升機，過去數年內共發生2起「航空事故」與3起「航空重大事件」，顯示該公司飛航安全存在系統性隱憂。

其中兩起被列為航空事故的事件，分別為2023年12月一架直升機在京都市上空盤旋時，因機尾觸地導致全機損毀；另一件則發生在2024年5月，當時一架觀光飛行中機體因主旋翼與引擎轉速驟降，被迫緊急降落於山區，機師與2名乘客全數重傷。

另外三起重大事件紀錄則包括：2017年8月直升機燃料耗盡迫降京都市內學校操場；2023年6月於岡山機場誤闖跑道；2024年6月在兵庫縣相生市飛行中引擎熄火，被迫在學校操場降落。

運輸安全委員會分析三起已結案事故後發現，肇因多與「儀表檢查未確實」及「操作失誤」等人為因素有關，並已多次要求業者加強預防措施與飛安教育，但效果有限。針對匠航空事故頻傳情形，運輸安全委員會雖未正面評論單一公司事故頻率，但強調「確實有航空公司至今未曾發生類似事故」，引發外界對匠航空安全管理制度的疑慮。

此外，匠航空曾在2018年12月因違規使用未許可機型、低空飛行等問題，遭國土交通省大阪航空局行政指導，顯示其飛安紀錄早有前科。本次事故發生後，匠航空已自20日起全面暫停全國所有觀光飛行服務，包括在阿蘇地區營運的直升機也一併停飛，相關調查工作持續進行中。

