日熊本5.7地震傳災情 阿蘇市1人受傷、山區縣道落石砸車

日本熊本縣阿蘇地區當地時間25日傍晚6時1分（台灣時間5時1分）發生規模5.7地震，產山村最大震度5強，阿蘇市傳出一人受傷，另外産山村的縣道出現落石，砸中一輛行經的小客車，所幸駕駛沒有受傷。

熊本5.7地震，山區縣道有落石砸中小客車。（圖／NNN）

根據日本氣象廳消息，25日下午6點01分左右，阿蘇地區發生規模5.7地震。產山村最大震度5強，大分縣阿蘇市及竹田市震度為5級以下。

此次地震阿蘇市有一名77歲老婦從家中摔倒受到輕傷。而震度最明顯的產山村則傳出縣道出現落石，一輛小客車被砸中，所幸駕駛未受傷。目前該路段已完全封閉。

產山村居民心有餘悸表示，「這是我第一次經歷這麼大的地震，嚇得睡不著覺。」

據縣政府消息，截至上午9點，房屋受損或停電的狀況尚未完全確認，與此同時，阿蘇市部份居民家中出現停水情況。

日本氣象廳提醒民眾，未來一週左右恐有規模5以上地震發生，並提醒民眾保持警惕。

