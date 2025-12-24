日熊肉料理大受歡迎 獵捕野熊去化難題迎刃而解

日本有野味餐廳，將各地方政府所獵捕到的野熊，做成「熊肉料理」，沒想到竟然還大受歡迎。

日本今年致命的熊攻擊人事件激增，各地在獵殺黑熊或棕熊之後，要如何處理遺體，讓有關單位大傷腦筋。後來有人想到，既然是動物的肉，就可以拿來吃，這使得日本的「野味餐廳」，對熊肉料理的需求，大幅增長。（葉柏毅報導）

據法新社報導，原本日本各地方政府，對於獵人獵捕之後的熊，遺體該怎麼處置，頗為傷神，後來有野味餐廳建議，他們可以「料理」這些熊，而且沒想到有野味餐廳，在推出熊肉料理之後，竟然大受歡迎。既協助了地方政府處理野熊的遺體，也滿足了老饕的味蕾。

廣告 廣告

一名經營野味餐館的老闆就說，他們所推出的熊肉料理，多種多樣，可以拿來做成石板烤肉，也可以做成熊肉火鍋，而且他們決不會自己打獵，他們的熊肉來源，都是經由各地方政府委託獵人獵捕，無法處理的熊肉。老闆說，既然地方政府無法處理，那就讓他們來處理。

而且老闆還表示，當他們宣佈推出限量的熊肉料理之後，想要一嚐熊肉味道的饕客們，比想像中還要來得多。本身也是獵人的野味餐館老闆表示，他們推出「熊肉料理」，其實是為了表達對熊生命的尊重，與其將熊埋葬，不如讓牠們的身體，對這個世界，做出最後的貢獻。

日本全國今年4月到11月底，共有230人被熊攻擊，其中有13人因此死亡，創下歷年最高紀錄。