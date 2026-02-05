日版具俊曄是他！女星癌逝10年…夫癡情未再娶「獨過結婚紀念日」

記者徐珮華／綜合報導

大S（徐熙媛）日前逝世滿1週年，親友於忌日當天舉辦紀念雕像揭幕儀式，癡情守墳1年的具俊曄也悲痛現身，夫妻情令人動容。除了具俊曄以外，日本名廚鎧塚俊彥日前也發文追憶亡妻川島直美；守鰥10年的他，獨自迎接結婚17週年紀念日，一字一句讓人鼻酸。

川島直美癌逝10年，鎧塚俊彥至今未再娶。（圖／翻攝自日網）

川島直美1997年主演電視劇《失樂園》爆紅，2009年與鎧塚俊彥結婚後，卻在2015年9月不敵膽管癌病逝，享年54歲。今年是夫妻倆相識20週年、也是女方逝世10週年，鎧塚俊彥1日曬出兩人婚紗照，感慨表示「正好，與她一同度過的時光，與分別後的時間，變得一樣長」。

鎧塚俊彥分享婚紗照追憶川島直美。（圖／翻攝自鎧塚俊彥IG）

事實上，川島直美離世至今，鎧塚俊彥不僅未再娶，每逢她的生日、忌日與結婚紀念日，也都會發文悼念。如今痛失愛妻10年，他始終告訴自己不能淪為一具空殼，相信將悲痛化為生活下去的力量、盡全力過好每一天，就是自己被留下來的意義，也是對亡妻最好的交代，堅強寫下：「今天，我依然會用盡全力，把自己的人生好好活完。」

