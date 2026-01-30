「日版安娜貝爾」後勁太強掀集體陰影 《鬼娃娃》觀眾嚇到不敢直視家中玩偶

不少人看完《鬼娃娃》後再也無法直視家裡的娃娃。 （華映娛樂提供）

日本年度恐怖話題作《鬼娃娃》是影后長澤雅美結婚並宣布暫別影壇的最後一部作品，也是她首度接演驚悚題材電影。片中層層堆疊的心理驚嚇與充滿壓迫感的恐怖氛圍獲得好評，在當地突破18億日幣的亮眼票房成績，不少人看完後直呼「再也無法直視家裡的娃娃」，堪稱「日版安娜貝爾」。

《鬼娃娃》是矢口史靖首度挑戰執導的驚悚電影，他過去以《水男孩》《搖擺女孩》《哪啊哪啊～神去村》建立喜劇與青春電影代表地位，曾在電視劇《學校怪談》系列中展現駕馭恐怖氛圍的能力，如今把累積多年的敘事技巧與演出節奏投注於這部作品。演員陣容方面，《鬼娃娃》由近期閃婚並宣布暫時息影的影后長澤雅美領銜主演，瀨戶康史飾演她的丈夫，並集結風吹純、安田顯、田中哲司等實力派演員共同演出。

長澤雅美首次挑戰恐怖題材，在片中飾演的主婦佳惠痛失愛女而陷入巨大悲痛，心理狀態逐漸失衡，成為推動整部電影氛圍的重要關鍵。長澤透露，看完劇本後興奮感油然而生，認為這會是一部相當有趣的作品。她也提到，人偶這種貼近日常生活的存在，替故事增添強烈的現實感，角色逐漸被恐懼吞噬的過程，對她而言既新鮮又充滿挑戰。此為她繼2014年青春電影《哪啊哪啊～神去村》後，再度與矢口史靖導演合作，讓她格外珍惜這次的演出機會。

《鬼娃娃》是長澤雅美（右）宣布暫別影壇的最後一部作品。（華映娛樂提供）

《鬼娃娃》幾乎每5分鐘就設下新的懸念，節奏緊湊，在看似平靜的生活場景中不斷堆疊不安感。導演透過封閉空間的運用、精細的美術設計與低頻環境音效，營造出壓迫感十足的氛圍，成功讓作品開出票房紅盤。在日本上映後在社群平台發酵，不少觀眾留言表示，「看完後對家裡的娃娃產生陰影了」「二手的人偶千萬別亂買」，並形容本片為「日版安娜貝爾」，進而帶動觀影人潮，累計吸引逾106萬人次入場，票房突破18億日圓（約新台幣3億6千789萬元），拿下第45屆葡萄牙國際奇幻電影節最佳電影獎，也入選義大利烏迪內遠東國際影展競賽單元。

故事描述佳惠與丈夫忠彥痛失愛女芽衣，生活長期籠罩在陰影之中。精神委靡的佳惠某天在骨董市集偶然看見與芽衣極為相似的日本人偶，把人偶當作過世女兒般疼愛呵護，身心狀況逐漸恢復。後來新生命真衣降臨，承載所有情感的人偶被棄置於雜物間，多年後真衣發現人偶，將它視為玩伴，自此怪事接連發生，矛頭都指向那個人偶，佳惠不斷把人偶丟掉，但它總會再度出現，逐步侵蝕這個家庭的日常。《鬼娃娃》將於3月6日在台上映。

