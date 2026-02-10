日版安娜貝爾！《鬼娃娃》飆3億票房 瀨戶康史帶娃闖廢棄殯儀館嚇到臉色慘白

《鬼娃娃》瀨戶康史飾演痛失愛女的父親。（圖／華映娛樂）

被譽為「日版安娜貝爾」的年度恐怖話題作《鬼娃娃》，在日本創下 18 億日幣（約新台幣 3.6 億元）亮眼票房。該片由《水男孩》導演矢口史靖執導，邀來長澤雅美與瀨戶康史飾演痛失愛女的夫妻。導演笑稱，瀨戶康史擁有無辜、無害的娃娃臉，讓他遭遇詭異事件，會令觀眾格外可憐。

《鬼娃娃》瀨戶康史、長澤雅美片中是夫妻。（圖／華映娛樂）

身為「鬼片專業戶」的瀨戶康史，戲外已是人父，他表示這讓他在詮釋一家之主時更有實感。戲中他與長澤雅美飾演夫妻，展現強大理性包容妻子對人偶的依戀。他透露，起初覺得鬼娃人偶很可怕，但拍久了竟會自然對它說「「小禮，早安」，這種「將不正常視為日常」的同化過程，才是最令人不寒而慄之處。

為了宣傳，瀨戶康史更豁出去，深夜抱著鬼娃「小禮」勇闖廢棄殯儀館錄製靈異節目。錄影現場不僅傳出不明水滴聲，甚至有女性尖叫聲，讓一向沉穩的瀨戶康史也當場嚇得臉色蒼白，連靈媒都指出人偶靈魂疑似「覺醒」，影片吸引超過 88 萬人次觀看，掀起熱議。沉浸式驚慄觀感的《鬼娃娃》將於 3 月 6 日在台上映。

