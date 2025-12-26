「日版梁文傑」台灣走紅！網見婚紗照嗨了：日本美琴

政治中心／李汶臻報導

陸委會副主委兼發言人梁文傑在例行記者會上，舉杯喝水、摸鼻推眼鏡、一針見血回應尖銳提問的名場面，被網友剪輯出來並PO上網。他也憑藉冷靜從容的態度，被外界封為「陸委會冷面戰將」。日本政壇近期也出現「日版梁文傑」，她是高市內閣新星小野田紀美，日前一段她淡定喝水、下秒脫口一番話打臉親中記者的畫面紅到台灣，就連梁文傑本人也親自發聲認證。如今，這位日本大臣的超狂背景以及私密婚戀觀也全被翻出，在社群引發討論。

日本首相高市早苗日前率領新內閣們正式上任，其中經濟安全保障擔當大臣小野田紀美因混血臉蛋、身材高䠷以及「魔鬼9頭身」的完美比例，引發社群熱議。在12月23日的例行記者會上，小野田紀美面對記者尖銳提問「高市首相是否該收斂一下發言？是否有任何反省之意？」，她直白拒絕並反擊「不該看他國臉色」，乾脆俐落且回應前同樣是淡定舉杯喝水的模樣，頗有幾分梁文傑發功前的架勢，讓她獲封「日版梁文傑」並在台灣暴紅。

小野田紀美（右）近期憑藉戰力滿滿的發言，被譽為日版梁文傑（左）。（圖／民視新聞資料照、翻攝自X@EmbSweTokyo）





據了解，現年43歲的小野田紀美是美日混血，父親是美國人、母親是日本人。在美國出生的她，1歲時隨家人定居岡山。她並非典型的政治菁英出身，踏入政壇前職涯十分多元，曾從事模特兒、雜誌編輯、補習班老師，以及遊戲公司宣傳與製作人等工作。

小野田紀美早年模特兒時期，多次參與選美與走秀活動，在拍攝與表演中經常穿上婚紗。過去面對外界提問「什麼時候要結婚？」，她索性在社群X貼出一張15年前的婚紗照，幽默回應稱「就請大家接受吧。婚紗我在工作和選美比賽時應該穿過上百次，已經夠了」。





小野田紀美早年模特兒時期，為了拍攝與表演經常穿上婚紗。（圖／翻攝自X@onoda_kimi）





對於外界好奇她的婚戀狀態，至今未婚的小野田紀美曾在受訪時坦言，對婚姻沒興趣，並稱自己右手無名指上刺有日本國旗「已經和日本結婚了」。而小野田紀美的早期婚紗照和背景曝光，再度引發台灣網友熱議，有人留言嗨讚：「覺得紀美是日本的美琴耶」、「日本美琴+1」、「熊熊一看以為是許瑋甯」、「好漂亮又有才幹」。

