「日版梁文傑」小野田紀美人氣爆棚 婚紗照曝光

日本高市內閣經濟安全保障大臣小野田紀美成為話題，日前一段她淡定喝水、下秒脫口一番話打臉親中記者的畫面，讓台灣民眾封她為「日版梁文傑」。網友好奇她的背景，也找出她曾自稱「已經跟日本結婚」以及過去婚紗照，在社群討論不斷。

小野田紀美在12月23日的例行記者會上，一名記者提問「高市首相是否該收斂一下發言？是否有任何反省之意？」她在回應前淡定舉杯喝水，然後直言「不該看他國臉色」，在台灣暴紅，因此獲封「日版梁文傑」，梁文傑本人也親自認證。

小野田紀美（右圖）直率回應記者問題，被封日版梁文傑。梁文傑（左圖）笑說，她比他還直接。翻攝X@onoda_kimi、資料照

日本資深媒體人矢板明夫曾說小野田紀美「存在感非常強、風格獨特」，記者會上，她每次的回答都乾脆俐落、不拖泥帶水，完全不怕被追問，而且時常一句話就能讓記者啞口。矢板明夫說，小野田紀美在面對來自中國的各種挑釁時，她也會以簡潔強硬的態度回應。這種直率彷彿是她的招牌，也成為她在高市內閣中人氣不斷攀升的重要原因。

小野田紀美外型出眾，混血臉龐和「魔鬼9頭身」高挑身材都吸引網友好奇，原來現年43歲的她父親是美國人、母親是日本人，她在美國伊利諾州出生，1歲跟著家人來到日本定居岡山。

日本經濟安保大臣小野田紀美，2025年10月21日就職當天前往首相官邸。美聯社

小野田紀美不是典型的政治菁英出身，從事過模特兒、雜誌編輯、補習班講師、遊戲公司宣傳與製作人多種行業，當模特兒時曾多次參與選美與走秀活動，也拍過婚紗照。因為常被周遭的人問「什麼時候要結婚？」她就貼出一張15年前的婚紗照，寫道「婚紗我在工作和選美比賽時應該穿過上百次，已經夠了」。

小野田紀美曾在一次採訪回應，稱自己右手無名指上刺有日本國旗，「在我右手無名指上，有一面日本國旗。我已經跟日本結婚了。」

「日版梁文傑」小野田紀美曬出15年前的婚紗照。翻攝自小野田紀美X

