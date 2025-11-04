日版黃明志？昔戲劇男神「吸毒棄屍」再掀熱議！網酸：根本如出一轍

娛樂中心／綜合報導

馬來西亞歌手黃明志疑似在當地五星飯店房內吸毒，欲棄屍「護理師女神」謝侑芯，目前黃明志失聯當中，稍早警方正式下達通緝。然而曾是日本「日劇男神」押尾學的案件相當雷同，他在2009年與酒店公關女友在六本木高級公寓服用搖頭丸助興，導致對方暴斃身亡，卻未即刻報警，反而企圖掩蓋事實，最終以「持毒、遺棄屍體、妨礙司法」等罪入獄服刑。

押尾學2014年12月假釋出獄後，他徹底淡出螢光幕，一直拒絕接受媒體採訪，直到近日才首度開口受訪破例現身，是因日本節目《Doping Talking》承諾「全程不使用影像畫面」他才願意受訪。他坦言，目前自己經營一家廣告相關公司，與孩子過著平靜的生活，並透過社群平台偶爾分享日常，滿頭白髮、神情平和的近照令日網驚呼：「完全變了一個人！」

押尾學出事前流連酒店荒淫享樂，最終被判入獄2年6個月。（圖／翻攝自日網）

談到入獄經歷，他透露曾主動申請在廚房工作，只因那是「唯一能天天洗澡的職位」。每天凌晨四點起床、為上千名收容人準備餐食，他也回憶，剛開始常被獄警譏諷「藝人哪受得了這種苦」，不過他堅持完成工作、從未遲到，最終以優良表現提前10個月獲假釋。他淡然表示：「拍戲四點開工是常識，我只是換個地方繼續早起而已。」

押尾學近日終於願意接受採訪，不僅一頭白髮臉上多了些許滄桑。（圖／翻攝自manabuoshio_official IG）

節目中押尾學也罕見談及昔日演藝圈歲月，透露巔峰期月收入高達200萬日圓（約台幣40萬元），還笑言「不能說名字，但和不少人傳過緋聞」。他也提及部分「說出來會惹麻煩」的業界內幕，讓主持人急喊「這段不能播！」現場氣氛一度緊張。節目最後，主持人感性總結：「他看起來比想像中平靜，也真正放下過去。」

許多日本網友看到節目播出後感嘆：「押尾學終於肯面對自己的人生。」不過，也有網友比對，他的過往行徑與近期黃明志、謝侑芯案中的「吸毒致死」情節極為相似，不禁留言開酸，「僅供黃明志參考」、「這劇情太像了」、「黃明志最好的下場，馬來西亞法律恐怕更慘」、「簡直如出一轍」引發輿論再度討論這昔日娛樂圈的震撼案件。

