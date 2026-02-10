日版《水滸傳》集結天王規模超狂！織田裕二演戲40年首嘆前所未見

織田裕二（右）與反町隆史兩大天王夢幻共演，領軍梁山英雄。（Hami Video提供）

日劇天王織田裕二主演的年度史詩鉅作《北方謙三 水滸傳》，改編自日本文壇巨擘北方謙三銷量突破1160萬冊的傳奇小說，集結織田裕二、反町隆史、龜梨和也等天王級卡司，以電影規格還原北宋末年的壯闊戰火，不僅製作規模被日媒譽為「規格外（超越一般規模）」，更讓織田裕二感嘆：「這是我演戲40年來，從未見過的壯麗規模。」

織田裕二特別強調，他所飾演的「宋江」並非傳統英雄，而是一個充滿人性弱點、甚至會「小碎步走路」的平凡基層官員，「他不是像反町隆史飾演的晁蓋那樣擁有壓倒性的武力，也不是智慧過人的軍師，他只是個會煩惱、會示弱，卻始終守護同伴的人。」正是這種「平凡人的偉大」，讓他決定在劇中揮毫寫下「替天行道」4個大字，賭上性命挑戰命運。

廣告 廣告

反町隆史飾演擁有壓倒性領導力的「晁蓋」，他與織田裕二2位90年代日劇巨星夢幻合作，展現了「文與武」的極致火花，而龜梨和也則挑戰武藝超群、卻背負悲劇命運的傳奇戰士「林冲」，他在劇中燃燒生命般的武打戲份，已讓廣大影迷期待值破表，這群被社會遺棄的英雄，將在動盪的亂世中，守護最後的尊嚴。

龜梨和也（前排右）飾演武藝高強卻背負悲劇命運的林冲。（Hami Video提供）

在一群熱血硬漢中，日本電影金像獎影后松雪泰子飾演神秘女性「馬桂」，她表示：「馬桂是一位帶著沉重身世、卻始終帶著堅定信念活下去的女性。雖然這是一個男人鬥爭的世界，但我希望女性觀眾也能感受到她們如何在困境中支撐彼此、守護所愛。」

甫新婚的波瑠則飾演「楊志」（滿島真之介飾演）身邊充滿慈愛的伴侶「濟仁美」，波瑠透露，在充滿肅殺氣氛的戰場場景中，她負責展現那份「能夠回歸的歸屬感」，「我希望透過這個角色，讓觀眾看到在動盪的亂世裡，依然存在著最純粹、最柔軟的情感連結。」《北方謙三 水滸傳》於15日起，在Hami Video全台獨家首播。

更多中時新聞網報導

緩解副作用 盧俊瑋接住抗癌病人

兩岸緊繃 教育交流降至低點

土方之亂 詹順貴控某政委惡搞