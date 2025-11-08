日牧場「熊、車對決」影片曝 驚險6秒牠1掌定勝負！
國際中心／饒婉馨報導
日本近日熊出沒頻繁，岩手、新潟、山形縣等多個地區都傳出熊闖入，甚至釀出傷亡，引發居民恐慌。11月6日北海道又傳出熊襲事件，工作人員開車巡視動物時，突然被一頭體型巨大的棕熊，用驚人力道猛拍車頭，幸好人員及時撤離，未釀成傷亡，牧場也再度發出聲明，表示不接受任何採訪。
棕熊追車6秒畫面曝光，嚇壞網友。（圖／翻攝自桑田牧場Ｘ）
日本各區近期頻傳熊出沒事件，甚至常闖入人類生活區域，導致災禍釀成。11月6日晚間，北海道浦河町「桑田牧場」又驚傳熊襲事件。當時工作人員正開車巡視動物們的狀況，突然被一頭巨大的棕熊衝撞，這隻棕熊還猛拍車頭，驚人力道下導致引擎蓋瞬間凹陷，幸好人員有即時倒車撤離，才沒有造成傷亡。牧場位在北海道浦河町，主要是飼養純種馬。他們在社群平台X發文表示「當時在通往主農場的浦河野住橋上，一名外出的工作人員遇到一隻熊。工作人員沒有受傷，除了影片中的畫面以外，沒有發生任何事」，並呼籲附近居民、遊客提高警覺，避免在夜間或清晨去山林、農場周邊。
牧場工作人員急忙倒車逃離，過程中引擎蓋被熊猛拍一掌，除了車頭變形，還有深長爪痕。（圖／翻攝自桑田牧場Ｘ）
然而，事後檢查車子才發現，不僅引擎蓋嚴重變形，還有多道深長爪痕，足以證明熊的攻擊力極為強大。貼文和影片曝光後，牧場被多家媒體要求採訪，導致牧場工作人員業務被打擾。今（8）日牧場發文公告，員工跟馬匹都沒有受到任何傷害，只有車子有爪痕及凹陷，並且針對此事件，已經加強整個牧場、員工的防護措施。為了不讓牧場的馬匹被大量媒體採訪影響，因此拒絕任何採訪，呼籲大眾也不要在周邊進行採訪，這次會發出影片，是為了讓周遭的人、旅客能得知此事，提高警覺，並且不會再發佈此事的任何影片、照片。
原文出處：北海道牧場「棕熊V.S.汽車」6秒對決影像曝 引擎蓋被「一掌拍凹」車主倉皇逃！
