日狠母持刀殺子女！4歲童昏迷命危、8歲童「渾身是血」跑出求救

日本東京武藏野市今天傳出一起駭人聽聞家庭暴力案件，一名母親在住家持刀刺傷2名年幼子女，其中約4歲的女童傷勢嚴重，目前仍處昏迷狀態，另一名8歲男童渾身是血向鄰居求救，鄰居連忙報案。

案發社區已被拉起封鎖線。（圖／翻攝NNN）

《日本新聞網》（NNN）報導，日本警方證實，1日下午約3時，消防單位接獲一名住在附近的女子驚恐報案表示，「鄰居家的男童全身是血，說自己被刺傷，從家裡逃出來。」

警方與救護人員趕抵現場後，在附近一處民宅內，發現一名約4歲的女童身上多處刀傷，已陷入昏迷，情況危急，屋內另有一名應是母親的女子，頸部也有受傷情形。

警方指出，成功逃出屋外的約8歲男童與這名女子，目前均無生命危險。警方根據現場狀況研判，該名女子涉嫌刺傷2名幼童、企圖將他們殺害，已依殺人未遂罪嫌將其逮捕，並進一步釐清行兇動機與事發經過。

報導指出，這起案發地點位於JR武藏境站以北約1.5公里的住宅區，周邊環境單純，事件發生後引發當地居民十分震驚。難以置信，警方正持續調查相關細節。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

