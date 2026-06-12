日獨旅女超懂吃 PO美食照獲台灣網友大讚：吃到精髓

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一名日本女網友來台自由行時，分享自己回到飯店後的照片。（圖／Threads@nonono_japanese.traveler授權提供）





一名日本女網友來台自由行時，分享自己回到飯店後的照片，只見桌上擺滿各式台灣在地美食，從熱炒、白飯到水果、甜點和飲料一應俱全。貼文曝光後吸引超過39萬次瀏覽，也讓不少台灣網友直呼真的很懂吃，完全掌握台灣美食精髓。

飯店桌上擺滿美食

桌上擺滿各種台灣美食，空心菜炒牛肉搭配白飯，飯後甜點和水果也沒有少。地瓜球、芒果、火龍果通通上桌，連蜜餞番茄都有，飲料更是一應俱全，包括啤酒、手搖飲和西瓜汁。照片中還能隱約看見一瓶分解茶，豐盛程度讓人看了食指大動。

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台灣網友大讚懂吃

這名日本女網友來台自由行，好奇分享日本旅客回到飯店後都在做什麼。照片曝光後吸引超過39萬次瀏覽，也引發熱烈討論。尤其許多台灣網友紛紛稱讚，認為這位日本旅客已經不是普通觀光客等級，而是真的吃到台灣美食的精髓。

蜜餞番茄掀共鳴

輝達執行長黃仁勳也曾提到，蜜餞番茄和蚵仔煎都很好吃。這張照片引起不少網友共鳴，許多人分享，出外旅遊回到飯店後，就是要好好享受當地美食。也有不少人推薦其他台灣小吃，希望每位來台旅遊的旅客，都能留下難忘的美食回憶。

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