日獵殺近6千隻野熊 札幌賣「熊排」 民眾：很好吃耶

日本熊害頻繁，如何處理野熊成為新的課題。（示意圖／達志影像美聯社）

日本持續有野熊出沒，秋田縣獵人再度出動抓熊。今年日本遭獵殺的野熊，已經逼近6000隻，不過抓了這麼多熊，該怎麼處理？ 在北海道札幌，就一間餐廳把熊肉做成熊排。民眾親自品嘗後說，熊肉的口感意外柔軟，吃起來相當美味。

日本各地野熊出沒情況嚴重，今年被獵殺的野熊數量已逼近6000隻，讓當地居民生活在恐懼中。秋田縣獵人持續出動抓捕野熊，而大量被捕獲的熊隻處理成為新問題。北海道札幌一家法式餐廳開始將熊肉製作成熊排供應，顧客品嘗後表示熊肉質地柔軟且美味。然而，由於熊體積龐大，屍體存放空間不足，解體處理耗時，大部分熊隻只能焚燒處理，成為當地政府的頭疼問題。

日本各地熊害頻傳，獵人們持續在各地追捕野熊。在秋田縣，獵人們拿著獵槍在民宅屋頂巡邏，因為當地又發現野熊蹤跡。獵人們在屋頂至少待了5個小時，最後以麻醉槍成功制伏野熊。當地居民表示，因為幾乎每天都有熊出沒，大家感到非常可怕，盡量避免外出活動。盛岡市更是已經連續5天都有民眾通報看到熊出沒。

隨著獵捕數量增加，野熊屍體的處理成為新的難題。北海道當地每天要處理至少3隻野熊屍體，連存放的地方都快要不夠了。日本狩獵協會獵人道下志郎表示，規定非常嚴格，不論是鹿還是熊，都必須把肉切成10公分見方的大小，一頭200公斤的熊切下來的數量多得驚人。

處理野熊屍體的人力不足也是問題之一。每頭熊平均需要花費兩到三小時解體，而日本能處理野熊屍體的人並不多。除了將熊肉送到餐廳當食材外，其他部分只能進行焚燒處理。在北海道札幌，有一家法式餐廳開始提供熊肉料理，他們將熊肉做成熊排端上桌。北海道居民品嘗後表示，原本以為熊肉會比較硬，但實際上肉質很軟，非常好吃，也沒想到熊肉煮出來會是這樣的味道。隨著野熊捕獲量持續增加，如何妥善處理這些野熊屍體，已成為日本政府面臨的重大挑戰。

