日現役自衛官持刀殺傷女子 犯案後騎20公里腳踏車逃回基地

日本現役自衛官涉嫌在11月16日持刀刺傷一名女子，被依殺人未遂罪嫌逮捕。翻攝日本放送協會



日本東京近日發生一起傷人案，一名40多歲女子遭人持利刃刺傷腹部而重傷。案發警方逮捕一名現役自衛官，且尋獲犯嫌作案後用來逃跑的腳踏車。經調查，犯嫌刺傷女性後，騎了20公里的腳踏車回到駐在基地。

日本放送協會（NHK）22日報導，住在東京練馬區的43歲自衛官大津陽一郎，16日在位於港區赤坂一棟大樓的地下一樓、一間音樂表演場所（live house）入口附近，持刀刺傷該名女性。

據調查，大津與女性相識，他已依殺人未遂罪嫌被捕。但他否認犯案，稱「我沒有做」。

廣告 廣告

受害女性當天原訂在表演場地參與一場音樂會演出，警方調查發現，犯嫌可能在案發前2個多小時就到現場埋伏，正進一步追查案件細節。

根據NHK取得的案發現場附近之監視器影像，穿著黑色工作服、戴帽子的大津作案後騎著腳踏車往青山方向逃逸。

經過警視廳過濾監視器影像，犯嫌騎了一個半小時的腳踏車，途經新宿、中野、練馬等地區，抵達其派駐地、陸上自衛隊朝霞基地。朝霞基地橫跨東京練馬區及埼玉縣朝霞市等地，距離案發地約20公里。

警方研判，犯嫌在這段路程以腳踏車移動，沒有搭電車的跡象。

此外，警方也查到，大津在作案前也是騎腳踏車從基地前往案發地，在現場附近尋獲腳踏車。

大津2000年3月加入自衛隊，目前軍階為2等陸曹（相當於中士），去年3月調派至朝霞基地，隸屬第1師團第1設施大隊，負責管理重機具。

一位認識犯嫌的人受訪時表示：「我對這件事（傷人案）毫不知情。他通常每天早上很早就出門上班，努力工作養家糊口，所以我無法想像他會犯下這樣的罪行。」

住在犯嫌家附近的一名男子說：「我和鄰居們接觸不多，只打過幾次招呼，但我非常驚訝，因為他看起來不像會犯下這種罪行的人。」

第1設施大隊長、2等陸佐（中校）安保直之表示：「我們衷心祈禱受害者早日康復，並將全力配合警方調查，嚴格按照事實處理此事。」

更多太報報導

昔日鐵粉變黑粉 川普稱MAGA眾議員葛林「辭得好」

【一文看懂】高市早苗發言掀波其實是好事？五個重點看日本將如何因應台海危機

改寫人權定義？川普政府將DEI、墮胎、言論管制納入「侵犯人權」標準