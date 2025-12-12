日甜美女星首登大港開唱！動漫夯團也來了 加碼派人氣聲優助陣

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

2026大港開唱日前公布首波陣容陽帆，掀起熱烈討論，近期又連續釋出兩波演出名單，其中在知名動畫《孤獨搖滾！》中獲得無數樂迷喜愛的「團結Band」，以及演唱《膽大黨》第二季片頭曲的「AiNA THE END」都確定參戰大港開唱。而聽團仔熱愛的台灣樂團當然也沒缺席，包含落日飛車、滅火器、康士坦的變化球、椅子樂團、當代電影大師等，都將登台演出。

AiNA THE END將登大港開唱演出。（圖／出日音樂提供）

曾在去年來台舉辦個人專場，並將於年底登上NHK 紅白歌合戰的AiNA THE END，以《膽大黨》第二季片頭曲〈革命道中 - On The Way〉受到關注，除了登上日本告示牌冠軍，累積社群平台播放次數更突破12億次。外型甜美可愛的AiNA THE END，擁有極具反差的渾厚嗓音，讓她去年在武道館首次舉辦個人公演就造成門票秒殺，首次來到大港獻聲，將把她特有的演出魅力毫不保留直送港灣。

不只在日本，也在台灣獲得廣大喜好的知名動畫《孤獨搖滾！》，其中劇中樂團「團結Bnad」同步發行的同名專輯，因為作品中感人的故事與充滿能量的歌曲而大受歡迎。不僅直衝日本Oricon年度第一名，更登上ROCK IN JAPAN FESTIVAL等大型音樂祭，以及音樂節目《Venue101》，成功跳脫動畫框架。他們才剛於12月6日在韓國結束首次海外專場，「團結Band」首次出演海外音樂祭便獻給大港開唱，本次更派出兩位人氣聲優，包含青山吉能（飾後藤一里、小孤獨）、長谷川育美（飾喜多郁代），相信能讓動漫迷驚喜連連。

「團結Band」首次海外音樂祭演出獻給大港開唱。（圖／出日音樂提供）

