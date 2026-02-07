日甜美網紅認了全身整型 AI同框舊照曝驚人落差！1500萬人搶看

日本網美rori0714甩肉50公斤，從厚片女孩華麗變身成美少女。（翻攝抖音@rori0714）

走甜美路線的日本網美rori0714，減肥加整型後完全大變身，她從原先92公斤的圓潤體型，一路縮水到42公斤的仙女體態，她大方坦承全身都有進場維修，並用AI把整型前後的影像合成在一起，驚人的視覺落差竟然吸引超過1500萬次點閱。

與過去自己同框判若兩人

網美rori0714在社群曬出這張跨越時空的合照，對比過往與現在的五官，從眼睛到臉型都判若兩人。看到鏡頭前截然不同的容貌，連她本人都感觸極深，直呼看著看著就忍不住掉下眼淚。

rori0714大方承認自己透過整型與減肥，成功讓自己變漂亮。（翻攝抖音@rori0714）

網友評價兩極

支持她的粉絲紛紛送上愛心，力挺她追求美的決心，讚嘆她現在的外貌可愛動人，是醫美界的成功典範；不過評論區也有不少酸民毒舌，調侃這是課金戰士的勝利，且質疑素顏的真實度，「想看不化妝對決」，也有網友戲謔表示：「生孩子的話，老公會被嚇壞吧」，真面目遲早會被遺傳基因戳破。

rori0714用AI合成瘦身整型的前後對比照，不少網友驚呼完全判若兩人。（翻攝抖音@rori0714）

