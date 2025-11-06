日產汽車以195億出售橫濱總部 買家為台商港企敏實集團

《彭博新聞》引述知情人士消息指出，陷入困境的日本日產汽車(Nissan Motor)已同意以900億日圓(約5.84億美元、新台幣197億)的價格，將其位於橫濱的全球總部出售給香港上市汽車零件製造商敏實集團(Minth Group)資助的財團。

報導指出，這項收購將由一家特殊目的公司主導，該公司由私募股權巨頭KKR 旗下的日本房地產子公司KJR Management管理，並由敏實集團贊助。敏實是主要的汽車零件供應商。

知情人士表示，日產預計將於週四稍晚正式宣布這項出售案。

日產出售起家厝減緩財務危機

日產此次出售資產行動是其大規模成本削減行動的一部分。近年來，日產汽車受到獲利崩跌與龐大債務困擾，加上領導層頻繁更迭，產品線老化，加上美中市場銷售疲軟，導致虧損嚴重，經營壓力雪上加霜。

日產一度傳出將與本田集團合併，但最終破局，公司則努力削減支出、關閉工廠並裁員，以因應二十多年來最嚴峻的財務危機。該公司上週預測，截至2026年3月底會計年度將出現2750億日圓的營業虧損，能夠出售橫濱總部預料將在一定程度上緩解財務壓力。

日產與KKR的發言人尚未立即回應置評請求，敏實集團的代表也尚未能取得聯繫。

敏實集團近年返台投資技職教育

日產的總部原本位於東京高級購物區銀座，但在橫濱新辦公大樓完工後，於2009年遷回這個日產的創始地，如今仍必須面臨出售命運。此外，日產執行長艾斯皮諾薩(Ivan Espinosa)今年稍早曾表示，將裁減兩萬名員工，並把全球製造據點從17處縮減至10處。

而買下橫濱總部的知名私募基金KKR旗下的日本房地產子公司KJR Management，背後的金主則是目前在香港上市的汽車零組件大廠敏實企業。這家企業與台灣關係密切，除創辦人秦榮華來自台灣宜蘭外，敏實集團也是全球性汽車零部件一級供應商，業務據點橫跨全球3大洲14個國家，在全球設有70多家工廠。

此外，2019年敏實集團也買下位於新竹縣的大華科技大學，並由秦榮華擔任董事長，2020年更名敏實科技大學，投入培育AI科技人才。