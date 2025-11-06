日產汽車出售橫濱總部 敏實集團等買方重金買下

（中央社東京6日綜合外電報導）正在努力重振經營的日本汽車製造商日產汽車（Nissan）今天宣布，將以970億日圓（約新台幣198億元）的價碼，把位在橫濱市的總部大樓賣給台資汽車零件製造商敏實集團等買方。

「朝日新聞」報導，日產表示，會與買方簽署為期20年的租約，未來仍未會被當作日產的總部。簡單來說，日產將出售並回租這棟大樓。而拍賣獲得的資金將用於重建企業，像是更新設備與改革業務等。

根據日產，買家是敏實集團與其他投資團體共同出資的公司，而日產售出與回租大樓的日期，預計落在12月12日。而出售大樓的利潤739億日圓，將被列為今年度（2026年3月底截止）決算的特別利潤。

日產於2009年，把「全球總部」從東京都市區，搬到創業起家地橫濱市，大樓內也陳設著自家的車輛。

「日本經濟新聞」報導，這筆交易的買方是註冊在東京都中央區的合資公司，由美國投資基金KKR系以及瑞穗不動產投資顧問公司共同設立的私募基金，主要出資者為敏實集團。

敏實集團創辦人為秦榮華。據中華民國全國工業總會（簡稱工總）官網介紹，他也是敏實控股集團董事會主席以及工總副理事長。（編譯：楊惟敬）1141106