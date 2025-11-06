日產汽車賣掉總部大樓 敏實集團等買方出台幣逾195億買下

日本媒體報導，日本「日產汽車公司」將賣掉位在橫濱市的總部大樓；未來日產汽車總部仍然在原地，只不過將改為租賃方式，租期20年。

據日本共同社報導，日本「日產汽車公司」今（6）日宣佈，將以970億日圓，合台幣超過195億的價格，把位在橫濱市的總部大樓，賣給台資汽車零件製造商「敏實集團」等公司組成的買方。今後原址仍然會做為日產汽車的總部，只不過日產汽車將支付租金，租借大樓20年。

日本「朝日新聞」則是報導，簡單來說，日產汽車是出售並回租這棟大樓。而拍賣獲得的資金，將用於重建企業，像是更新設備與改革業務等。

「日本經濟新聞」則是報導，這筆交易的買方，是註冊在東京都中央區的合資公司，主要出資者是台灣的敏實集團。

敏實集團的創辦人是秦榮華。據中華民國全國工業總會官網介紹，秦榮華也是敏實控股集團董事會主席，以及工總副理事長。