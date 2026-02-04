日產轎車法拍價衝破28萬 高於5筆土地總和

行政執行署嘉義分署法拍這輛日產車，起標價13萬元喊到最後28萬2000元拍定。（圖／嘉義分署）

行政執行署嘉義分署3日辦理聯合拍賣會。（圖／嘉義分署）

行政執行署嘉義分署舉行2月份聯合拍賣會，拍品有雲林、嘉義的不動產及車輛，而1輛日產（NISSAN）轎車吸引8組人馬到場登記應買，經不斷加價競標，從起標價13萬元到最後28萬2000元拍定，拍定價格高於當日所有不動產拍價。

嘉義分署於2月3日舉行此次聯合拍賣會，當日在雲林、嘉義各有不動產拍賣，且下午於嘉義分署拍賣車輛動產，1輛日產（NISSAN）2019年份轎車最後以28萬2000元拍定。

此次有嘉義縣中埔鄉及雲林縣土庫鄉、西螺鎮等地共5筆土地拍定，金額自10萬8888元至22萬元不等，但轎車拍定金額28萬2000元，高於5 筆土地的拍定價，執法人員也頗感意外。

廣告 廣告

嘉義分署表示，這輛日產2019年出廠轎車曾拍賣流標，但車況性能、內裝及外表保養甚佳，且無欠繳稅金及交通罰鍰，吸引8組人馬到場登記應買。

從拍賣官宣布開始出價起，民眾即持號碼牌爭相喊價，出價價格從開始提出的參考價13萬元不斷拉高，最後以超過底價1倍的價格拍定，且高於同日拍定的各筆不動產金額。

嘉義分署表示，為提供多樣性的法拍物件，將會持續加強動產執行，針對各種類型欠稅罰鍰案件，尤其是交通違規、酒駕等社會矚目案件，會持續追查義務人各種財產扣押。

雲嘉地區不動產、動產拍賣、變賣相關訊息可查詢嘉義分署官網、FB粉絲專頁查詢，或電洽（05）2711133。

更多中時新聞網報導

王奕翔帶＆TEAM返鄉 化身中文小老師

國英非選題要高分 有邏輯別錯字

法規不合時宜 學者籲政府監管