日產陷最大財務危機慘賣總部 台灣金主豪砸200億救場成最大贏家

日產汽車（Nissan）陷入20年來最嚴重財務危機，同意以970億日圓（約新台幣195億元）將橫濱全球總部售予台資汽車零件製造商敏實集團（Minth）主等買方，並簽署20年租回協議，但未來仍會將該建築物作為日產總部使用。這場交易其最大金主為台灣敏實，如今集團的背景也曝光。

台灣敏實集團主導收購案

根據《彭博社》報導，知情人士透露，這項收購案由美國私募基金巨頭KKR旗下日本房地產部門KJR Management管理的特殊收購公司主導。KJR將與瑞穗不動產管理（Mizuho Real Estate Management）共同擔任資產管理方，而敏實集團為970億日圓交易的主要投資人。



雖然日產與買方簽署20年租約，但該棟建築物未來仍會當作日產總部使用，等同於是出售後並回租。而日產也獲得約740億日圓收益，用於維持關鍵投資並推動內部系統現代化。消息公布後，日產股價週四在東京一度上漲3.9%，但今年迄今仍下跌約27%。

最大金主敏實集團背景曝光

敏實集團創立於1992年，是一家全球性汽車零部件一級供應商，總部設於台北內湖，香港上市2005年。敏實業務據點橫跨全球3大洲14個國家，擁有超過70家工廠和辦事處。



敏實主要業務涵蓋汽車外飾件、車身結構件、鋁部件和座椅部件，產品供應全球30多個國家，客戶包括BMW、賓士、豐田、賓利與勞斯萊斯等知名車廠，敏實集團也積極布局新能源電動車相關零部件。

日產大規模重整裁員2萬人

面對超過20年來最嚴重財務困境，日產展開大規模重整，包括裁減2萬個工作崗位、關閉工廠與削減產能，全球製造據點將從17個縮減至10個。重整成本計算複雜，也為全年展望蒙上陰影。



不過，執行長埃斯皮諾薩表示，將在2028年前推出9款新車型，重申公司承諾在2027年實現營業利益和自由現金流轉正的目標。

分析師質疑復甦前景

根據《彭博》資深汽車分析師吉田達雄（Tatsuo Yoshida）對日產下半年展望表示懷疑，認為「在銷量、產品組合或成本控制方面改善空間有限，公司能否實現預期改善仍不確定」。日產困境源於領導層頻繁更迭、產品線老化，加上美中兩大市場銷售疲弱，他們也正努力走出數十年來最嚴重的經營危機。