日產195億甩手橫濱全球總部 買家背後金主曝光：來自台灣

陷入經營困境的日產汽車今日（11/6）宣布，以970億日元（約合195億台幣）出售位於日本橫濱的全球轉部，進行公司業務重整。外媒透露，收購該大樓的公司是由私募龍頭KKR集團旗下日本房地產部門管理，汽車零部件供應商敏實集團為其背後金主。

日產汽車今日公布，已簽署一項信託受益權轉讓協議，將位於橫濱的全球總部進行售後回租，買方為MJI共同會社。公告表示，這筆交易預計將為本財政年度帶來約739億日元的特別收益，租賃協議中的出租方為瑞穗信託銀行。

彭博社引述知情人士透露，MJI共同會社是由美國私募股權投資公司KKR集團旗下日本房地產部門KJR Management管理，敏實集團則為其背後金主。彭博社此前報導，KKR集團是收購這棟22層大樓的領跑者。

公開資料顯示，1992年創立的敏實集團是一家全球性汽車零部件一級供應商，在全球擁有70多家工廠，並於2005年在香港上市。創辦人秦榮華出生於宜蘭，也是現任工業總會副理事長，在2019年入主大華科技大學後，隔年將校名更名為「敏實科技大學」。

日產汽車近來因為高層更迭頻繁、產線老化，加上來自美國與中國市場銷售疲軟的雙重打擊，該公司正面臨利潤暴跌與債台高築的困境。公司執行長艾斯皮諾薩（Ivan Espinosa）今年稍早承諾，將裁減2萬個職位，並把日產17處全球生產據點縮減至10處。

日產汽車上週預測，到明年2026年3月，本財政年度將出現2750億日元營業虧損。而該公司在橫濱的全球總部新建於2009年，此次出售案將有望緩解日產的部分赤字壓力。

