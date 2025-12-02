日產280公噸廚餘 台中啟動雙軌應變拚1年零焚化

中央決定1年後全面禁止廚餘養豬，而台中市每日產生約270至280公噸廚餘，去化壓力備受關注。為此，台中市環保局長吳盛忠表示，市府已同步啟動「緊急應變計畫」與「中長期規畫」，目標在1年期限內，完成廚餘由源頭到終端的能源化、資源化轉型，原則上未來不再以焚化方式處理廚餘。

台中市環保局長吳盛忠。（馮惠宜攝）

吳盛忠指出，廚餘因含水量高，不論掩埋或焚化都不理想，因此緊急階段首要提升脫水及固液分離能力。首套脫水設備已於11月30日安裝，每小時可處理5至6公噸，若採16小時兩班制，每日可處理約80噸；第二套設備也將於近日進場，每小時再提供3至5噸處理量。

廣告 廣告

此外，市府並同步強化既有設施，包括提升外埔生質廚餘廠厭氧發酵處理熟廚餘比例，初步測試顯示產氣量可增加1.1到1.3倍；另透過將廚餘打碎後送進汙水處理廠進行共消化，以增加整體處理效率。在中長期規畫部分，市府將全面走向「能源化與資源化」，包括以共消化產生沼氣並尋找可轉電設施，廚餘液體將製成堆肥，固體部分則持續優化技術，以達到不進焚化爐的最終目標。

吳盛忠表示，中央設訂1年的轉型，環保局也將力拚提前完成。他強調，台中將比照歐盟「綠色新政」精神推動循環利用，減少化肥與農藥使用，讓廚餘成為能源與資源，打造環境永續的示範城市。

更多中時新聞網報導

鄭亦真挺肚拍桌曆 為女兒取名燒腦

白安、鼓鼓、蕭秉治點亮耶誕樹 直呼浪漫

生成式AI搭把手 重塑企業營運