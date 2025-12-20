日男來台旅遊遇隨機砍人！見詭異1幕「秒逆向狂奔」躲過張文

生活中心／周希雯報導

北捷台北車站、中山站昨（19日）驚傳連環砍人案，27歲男子張文先是丟煙霧彈製造混亂、接著持刀一路狂砍攻擊，最終在警方圍捕下墜樓身亡，包括他在內共造成4人身亡、多人受傷。該案引發國際媒體關注，當時在現場的日本旅客事後也向日媒還原當時情況，不少日本網友查詢事發地點後，也震驚表示「我們很常去！」

張文隨機砍人案震驚國際媒體，據日本電視台《TBS》報導，中山是台灣主要的購物區之一，也是日本遊客的熱門購物區。事發當下，多位日本遊客剛好在現場逛街、親眼目睹混亂場面；1名日本男子透露，當時正在搭乘手扶梯上樓，快抵達時突然聞到一股怪味，接著聽到上方傳來一陣騷動、一大群民眾往捷運方向狂奔，「我意識到出事了，趕緊反方向跑下扶梯。」這才躲過一劫。

日男中山逛一半「見驚悚1幕」逆向狂奔躲過張文！日網驚：我們很常去

人在現場的日本旅客，事後向媒體還原當時驚恐過程。（圖／民視新聞）

對此，日本外務省稍早表示，目前尚未接獲有日本公民或遊客，在本起事件受害的通報。不過台北車站、中山向來是旅客常逛地點，消息曝光後也令日本網友驚訝不已，「台灣和日本一樣以治安好著稱，誰也不會想到在著名的旅遊景點會發生這樣的事件」、「這讓我很震驚，因為我兩週前才去過台北（甚至還在中山區逛了逛）。我認為台灣的公共安全程度在世界上名列前茅，但最好還是記住，這類事件還是有可能發生」、「事發前三天，我在中山車站附近觀光」、「日本人很愛去中山、台北車站」、「台灣整體來說是個很安全的地方，所以我覺得單憑這件事本身並不危險，但無論去哪裡，都還是要小心謹慎。」





《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

※ 反霸凌專線：0800-200-885《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：日男中山逛一半「見驚悚1幕」逆向狂奔躲過張文！日網驚：我們很常去

