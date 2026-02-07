日男切完攝護腺！才知醫「手滑」貼錯病例 院方道歉了

日本千葉縣癌症中心驚傳一起重大醫療疏失。（示意圖／翻攝自Pexels）





日本千葉縣癌症中心驚傳一起重大醫療疏失。一名60多歲患者到癌症中心進行檢查，隨後被診斷為罹患「高風險攝護腺癌」，他在接受摘除攝護腺及周邊淋巴結的手術後，沒想到卻是院方貼錯病例，釀成一場大烏龍。院方也在昨（6）日公開道歉，並向男子及他的家屬商量後續的賠償事宜。

貼錯病歷鬧烏龍

根據《日本經濟新聞》報導，這起事件發生於2025年。這名60多歲患者到癌症中心進行檢查，原先的結果顯示只需要持續追蹤觀察即可，未料負責檢驗的醫師卻搞錯檢驗結果，將另一名確診癌症病患的檢驗結果，誤植到他的電子病歷中，導致主治醫師診斷錯誤，認定該男子為「高風險攝護腺癌」，須立即進行手術治療。

廣告 廣告

沒想到男子在接受手術，摘除全部的攝護腺及周邊淋巴結後，雖然發現患者體內確實有癌細胞，為惡性腫瘤的程度並不高，與術前診斷的「高風險」落差過大。主治醫師察覺異狀後，重新確認電子病歷，才揭發這起錯置病歷的烏龍事件。目前院方已向這名患者完成說明與道歉，並將針對賠償事宜進行協商。

院方成立調查委員會 坦承疏失並協議賠償

目前癌症中心已成立「醫療安全調查委員會」以徹查事發原因，並研擬相應對策。院長加藤厚在記者會上鞠躬致歉，並表示「造成患者及相關人士的擔憂與困擾，我們深感抱歉」。他也承諾，他們在未來會強化患者身分確認機制，以及每位主治醫師都必須要親自核對檢驗結果的原始報告，以確保醫療安全體制無虞，杜絕誤植病歷的風險。

更多東森新聞報導

醫起看／長期骨頭痠痛？醫示警「恐罹癌」：注意4大症狀

擴大癌症篩檢週年 7.1萬人提早發現異常

不是小毛病！ 醫揭10大癌症「身體求救訊號」

