日男加密貨幣被詐上百萬 對方自稱台灣女子

▲日本男子在社群遇上一名自稱來自台灣的女子慫恿投資加密貨幣，被詐騙940萬日圓。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本滋賀縣大津市1名38歲男子，在社群平台認識一名自稱「台灣女性」網友，對方慫恿投資940萬日圓（約新台幣188萬元）加密貨幣資產，結果錢被騙光。值得注意的是，今年以來已出現多起打著台灣女子的名號進行投資詐騙的行為。

根據京都新聞報導，滋賀縣大津警察署於 12 月 20 日宣布，大津市一名 38 歲的男性上班族，遭一名假冒台灣女性的人士以投資名義誘騙，共計被詐取價值約 940 萬日圓的加密貨幣。警方目前已將此案列為社群媒體（SNS）型愛情詐騙展開調查。

警方表示，該名男子於 10 月 17 日透過社群平台與對方結識，隨後轉移到 LINE 聯繫。對方以正透過虛擬貨幣的短期交易賺錢、會分享最新的知識，勝率 100%等話術誘騙男子投資。

男子於 12 月 6 日前的期間內，分 6 次將加密資產匯入指定的地址，總金額約940萬日圓。事後發現受騙並報警。

值得注意的是，打著台灣女子名號進行網詐的案例近一年來並非首次，日媒讀賣新聞今年5月曾披露，日本三重縣鈴鹿市1名50多歲男子，在社群網站認識1名自稱居住在台灣的女性，雙方相談甚歡，對方甚至還傳送愛心符號給他．慫恿他投資加密貨幣。他第一次投入5萬日圓（約新台幣1萬元），照著「台女」建議將錢領出順利多領到1萬日圓（約新台幣2000元），但後來陸續匯入6次共200萬日圓（約新台幣41萬元），並在對方的要求下提供保證金，最終總計支付了1000萬日圓，全數遭詐。

