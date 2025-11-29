日男團受邀MAMA 「爆迪士尼插隊、罵人」網怒了

男團JO1去到香港惹出爭議。（圖／翻攝自JO1 X）





日本選秀節目《PRODUCE 101 JAPAN》推出的男團JO1從2020年出道後成員們就擁有高人氣，不過今年成員爭議頗多，而此次受邀出演《2025 MAMA AWARDS》抵達香港後，被爆出在迪士尼插隊，甚至經紀人還罵人。

日本網紅Sakibon昨（28日）晚間發文，提及自己去香港迪士尼參加《冰雪奇緣》角色「阿克」的見面活動，卻被JO1插隊，而她要替朋友拍照時候，還被誤會要拍他們，經紀人怒轟：「請不要拍！」讓她傻眼。

Sakibon表示自己一開始根本沒認出對方是誰，還是詢問是不是有香港迪士尼，才有網友告知她是JO1的部分成員，但Sakibon也直言就算是藝人也不應該插隊。

對此，許多網友也紛紛開罵，並指出JO1的經紀人態度差並非第一次，但也有網友緩頰，表示見面活動並非排隊，而是角色隨機何人互動，應該是沒有插隊的問題。



