日男戀上國小同學媽媽！「21歲差」姐弟戀內幕曝

國際中心／王靖慈報導

日本一位53歲女士「綠（みどり）」與32歲的丈夫「勇（イサム）」結婚，兩人相差21歲，引起日本網友關注。最讓網友震驚的不是年齡差，而是男方竟然是女方女兒的「小學、國中同班同學」！這關係圖複雜到像偶像劇。但綠在勇的猛烈追求下，兩人仍決定交往、結婚，還開了YouTube頻道紀錄甜蜜生活。





10歲戀上「國小同學媽媽」！專情日男娶「大21歲」美魔女內幕曝光

53歲女士綠（左）與32歲的丈夫勇（右）結婚。（圖／翻攝自「isamutomidori」IG）

根據日媒《CHANTO WEB》報導，女方透露第一次踏進男方的家門時，腦中一直浮現不好的想法，擔心男方家人會在意他的年紀，以及能不能生小孩的問題，但男方家人不僅就用「歡迎光臨！」大聲迎接她，還剛好碰上對方的家庭聚會日，大家都非常關心她，完全沒有她想像中的尷尬場面，反而讓她感動得不知該怎麼回應。但家換到女方自己的父母時，態度卻出乎意料地「強烈反對」。他們認為勇年紀還小、人生剛開始，應該找能生孩子的伴侶，不希望他未來後悔；更擔心如果自己女兒再被拋棄，心會比以前更痛。而這些想法被男方得知後，他則馬上表態：「那我們蓋一棟房子，證明我們是認真的。」於是兩人真的蓋了房子，等到房子完工、準備入住時，就直接辦理結婚登記，向全世界宣告他們的決心。

兩人常在IG上發出甜蜜合照。（圖／翻攝自「isamutomidori」IG）





兩人目前共同經營YouTube頻道，且已達1萬多人訂閱。（圖／翻攝自「ISAMUtoMIDORI」YouTube）

兩人婚後生活中，女方最怕自己「會不會成為對方負擔」，離婚後的她不敢再完全依賴任何人，也清楚自己會逐漸變老、長皺紋，甚至自己都覺得變胖10公斤後「不像當初」。但丈夫的反應卻意外超暖，表示：「妳每個樣子我都喜歡。斑點和皺紋都是自然的，我不在意。如果妳想變漂亮，我們一起來」，讓她相當感動。沒想到這段戀情不僅迎來網友關注，夫妻兩人被日本綜藝節目《歡迎新婚夫婦！（新婚さんいらっしゃい！）》邀請，兩人也在YouTube開始分享甜蜜的婚姻的生活，目前訂閱人數已有1.23萬人，收穫網友們大量支持與喜愛。雖然偶爾也會收到酸民留言，但是綠也希望透過分享，讓更多有同樣困擾的人知道「幸福沒有年齡限制」。





原文出處：日男戀上「國小女同學媽媽」！苦等22年成功娶回「大21歲美魔女」內幕曝

