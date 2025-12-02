日男拍「紅燒熊掌」製作過程！網驚可怕片段：沒食慾

國際中心／楊佩怡報導

日本陷入前所未有的熊害危機，傳出有不少熊闖入民宅、學校與社區中心等事件，導致校方緊急停課、遊樂園被迫關閉；就連外媒也高度關注此事，呼籲民眾要前往日本旅遊時，需慎防遭熊攻擊。隨著官方獵捕量增加，被捕到的熊該如何處理也是近期的熱門話題，就有網友在超市發現竟然有賣「完整熊掌」，引發熱議。不過早在1年前，就有YTR發布一支「紅燒熊掌」的教學影片，如今該影片在次被挖出引起討論。





日男拍「紅燒熊掌」試吃喊：像牛肉！完整製作過程曝光…網驚見「1恐怖」片段

日本網友1年前製作出「紅燒熊掌」的料理，影片至今吸引超過200萬人觀看。（圖／翻攝自YouTube@野食ハンター茸本朗）

在YT頻台上擁有超過47萬粉絲追隨的YTR「野生食物獵人」竹本明，1年多前發布一支有關熊掌料理的製作流程，他表示「熊掌是中國菜中極為珍貴的食材。它顧名思義就是燉熊掌，但如果是用『棕熊』，世界上體型最大的熊類之一的熊掌來製作，那價值該有多高啊！我決定自己動手做、看看如此費心費力之後，最終能品嚐到怎樣的美味」。影片中可見，他從超市買回一隻帶有黑色皮毛的右熊掌，只見他先是將熊掌放進滾水裡面煮，他建議反覆多次滾煮，是為了更容易拔出熊毛。

日男拍「紅燒熊掌」試吃喊：像牛肉！完整製作過程曝光…網驚見「1恐怖」片段

製作過程要先將熊掌川燙後拔除熊毛，並將它骨肉、皮分離，在特製醬料中熬煮。（圖／翻攝自YouTube@野食ハンター茸本朗）

拿出冒煙的熊掌後，開始進行拔毛作業，此步驟耗費多時，竹本明光是拔毛就花了1個多小時，過程中還煮了2次，總共耗費2個多小時，才把熊毛大致拔除乾淨；再用噴槍火烤熊掌，拔除更細的熊毛。接著他在鍋子裡訪入大量薑片與大蔥，和熊掌一起熬煮，並加入紹興酒去腥味。煮熟後，他將熊掌骨肉分離、拔除指甲蓋、去黑皮。以上步驟都完成之後，在加進密製的滷汁中繼續熬煮，煮製變色即可拿出。竹本明在試吃過程中，讚嘆熊掌的肉質Q彈，切開之後就像豬腳軟嫩，但口感卻不像豬肉，更接近牛肉一點；竹本明在影片中強調這燉紅燒熊掌「非常美味、非常享受」。

日男拍「紅燒熊掌」試吃喊：像牛肉！完整製作過程曝光…網驚見「1恐怖」片段

紅燒熊掌料理出爐後，不少網友驚喊「不想做這種東西來吃」。（圖／翻攝自YouTube@野食ハンター茸本朗）

影片至今吸引了超過217萬人次觀看，網友紛紛表示「日本對獵殺熊的需求也在不斷增長，所以如果我們能殺死它們並把它們當作食物，那將是一舉兩得」、「熊掌好可愛，我可不想在它還活著的時候見到它…」、「我也正在烹調前幾天抓到的熊掌」、「製作起來這麼費勁，那它一定很美味」、「我覺得我自己不會想做這種東西來吃」、「整個過程看的我都沒食慾了」、「我看到熊爪可以取下來……我很驚訝它們看起來像護指套」。





