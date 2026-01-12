日男搭國泰航空偷拍台、韓空姐 辯「拍風景」遭判入獄4週

日本男子搭乘國泰航空時偷拍2名空姐，遭香港法院判入獄4週、罰款1萬港幣。（翻攝自國泰航空官網）

一名日本男子去年11月間搭乘國泰航空由大阪飛往香港時，涉嫌偷拍2名坐在他前方的台灣籍與韓國籍空服員，男子辯稱只是在「拍窗外風景」，還稱空姐是「美女」，香港西九龍裁判法院判決他入獄4週，並處以1萬港元（約新台幣4萬1千元）罰款。

綜合《星島日報》等港媒報導，該名46歲的日本男子擔任IT經理，2025年11月24日搭乘國泰航空由大阪飛往香港班機時，先用手機拍攝窗外風景，隨後將鏡頭對準坐在他前方的2名空服員，後方乘客發現異狀，示意空服員注意，男子隨即刪除照片。

空服員查看手機後，發現5至6張偷拍照片，包括全身、裙裝及雙腿，其中一張甚至拍到韓籍空姐的裙底，男子一度保持緘默，後來坦承拍攝，但辯稱在拍窗外風景時「恰巧」拍到2名空姐，還稱韓籍空姐是名「美女」。

男子辯護律師指出，他已婚、有子女，須扶養父母，案發後積極配合警方調查，並已羈押4週，最終，法官考量他為初犯，裁定入獄4週，並處以罰款1萬港元（約新台幣4萬1千元）。

