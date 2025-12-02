日男料理「紅燒熊掌」曝製作過程！網驚見1恐怖畫面：完全沒胃口

國際中心／彭淇昀報導

日本近來深陷熊害危機，熊出沒事件不斷，不僅闖進民宅、校園與社區設施，甚至造成部分學校停課、遊樂園關閉，情況引起外媒密切關注，也提醒前往日本旅遊的民眾務必注意安全，而隨著官方獵捕量提升，「被捕的熊如何處置」也成了近期熱議焦點。近日就有網友在超市看見整隻熊掌擺在架上，引爆討論。而一支早在1年前上傳的「紅燒熊掌」料理影片也再度被翻出，成為話題。

YouTube頻道「野生食物獵人」的創作者竹本明1年前就曾拍攝料理「紅燒熊掌」的影片。（圖／翻攝自野生食物獵人YouTube）

YouTube頻道「野生食物獵人」的創作者竹本明，擁有超過47萬訂閱者，他在1年多前拍攝一段熊掌料理示範，他提到，熊掌在中式料理中被視為珍稀食材，而若是使用體型巨大的棕熊熊掌，價值更不在話下。影片中，竹本明展示自己從超市購入一隻仍帶著黑色皮毛的右熊掌，準備親手試作。

廣告 廣告

竹本明曝光料理過程，處理過程相當繁瑣、耗時。（圖／翻攝自野生食物獵人YouTube）

影片畫面可見，他先將熊掌放入滾水反覆汆燙，以便去除粗硬的毛，取出後開始漫長的拔毛作業，光這個步驟就花了1個多小時，期間還再次回鍋煮了幾次；經過初步清理後，他再用噴槍把細毛燒掉，之後加入大量薑片、大蔥與紹興酒燉煮，等肉質變軟後再進行骨肉分離、去甲、剝除黑皮，所有前置作業都完成後，他將熊掌放進特製滷汁中繼續熬煮，直到完全上色。

竹本明料理後試吃，形容熊掌外Q內嫩，切開後的口感介於豬腳與牛肉之間，相當獨特，他更直言這道料理「真的是非常美味、享受」。

竹本明透露，熊掌口感「外Q內嫩」，介於豬腳與牛肉之間，讚嘆相當美味。（圖／翻攝自野生食物獵人YouTube）

這支影片已累積超過217萬觀看次數，不少網友留言發表看法，有人認為既然日本獵捕熊的數量逐年上升，若能善用熊肉也是一種方式；也有人看完整個料理過程後直呼「完全沒胃口」，還有人驚訝熊爪被取下後的模樣，稱「看起來像護指套」；甚至有網友分享自己最近也獲得熊掌，正打算下廚嘗試。

更多三立新聞網報導

睽違5年再訪日本！他驚見「4景象」變了 驚呼：越來越像台灣

台灣爆買27.8億砂糖！「友邦」登最大來源國 超車南非

中國打錯算盤！高市早苗支持度72%仍未封頂 學者：越打壓、日本越挺

毒海鮮流入市場！台人愛吃「3水產」重金屬超標 業者名單曝

