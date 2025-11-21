日男星公開挺高市早苗！「我們首相超棒」網友秒跟讚

日籍男星夢多（大谷主水）公開力挺高市早苗。（圖／翻攝自夢多 臉書）





日本首相高市早苗日前於國會表態「台灣有事」言論，如今引爆中日外交危機，繼「限韓令」如今再度祭出「限日令」，面對中日關係惡化，演藝圈藝人也各自表態。在台發展的日籍男星夢多（大谷主水）面對此事，也在社群公開力挺高市早苗，瞬間引發網友好感。

日籍男星夢多（大谷主水）公開力挺高市早苗。（圖／翻攝自夢多 Threads）

面對高市早苗發言引發中日危機，日本藝人有人挺中，有人則放棄中國市場取消活動，而夢多則在Threads發文，公開力挺高市早苗，「我們的首相做得好！」並期待台日關係越來越好，感謝大家喜歡日本，表示日本人也愛台灣。

面對夢多直接表態，瞬間引發網友大讚，紛紛直呼：「我們台灣人，也愛日本」、「謝謝早高市苗 台日是永遠的好朋友」、「謝謝夢多，夢多是台灣人也是日本人」、「日本挺台灣！台灣人支持日本絕對不手軟！」、「我是台灣人 我挺高市早苗 我們台灣人 也愛日本。」



