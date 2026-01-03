日男星才新婚！衰遭謎片女優指控「硬上、染性病」

35歲日本男星本鄉奏多，於1日宣布結婚，對象是圈外女性。然而，一片祝福聲中，卻有AV女優百合川美織跳出來爆料，指控10年前被本鄉奏多性侵犯、導致感染性病等，隨即引發輿論譁然。

本鄉奏多在結婚聲明中表示，懇請大家靜靜守護夫妻倆，因為女方並非公眾人物。他同時強調，婚後將持續認真地面對每一份工作，以演員身分更加精進自己。

然而，就在結婚喜訊發布後不久，爆料型網紅KOREKORE在X（前Twitter）上表示，收到百合川美織的指控文，她自稱是本鄉奏多的前女友，曾遭對方傷害。KOREKORE公開多張疑似百合川美織和本鄉奏多的LINE對話截圖，其中一段，女方祝賀本鄉奏多結婚，並提到：「你曾說過只會對16歲以下感到興奮，所以我一瞬間還想說是不是和未成年結婚了（笑）」等字眼，暗示本鄉奏多過去是蘿莉控。

消息曝光後，有日本網友到百合川美織的社群，留言問她跟本鄉奏多是否真的交往過？釣出百合川美織回應，18歲時跟本鄉奏多交往約3個月，對方偷吃，傳染性病給她。

本鄉奏多尚未針對此爭議作出回應。不過，他過去鮮少傳緋聞，也公開表示自己有相當嚴重的潔癖，所以日本網友普遍不太相信女方的爆料，質疑：「在對方結婚後才爆料實在不妥」、「時機上讓人覺得個性不好」等，火速地在日網發酵，吸引眾多網友吃瓜。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7

婦女救援基金會 02-2555-8595

勵馨基金會諮詢專線 02-8911-5595/性騷擾專線04-2223-9595

★未經判決確定，應推定為無罪。

