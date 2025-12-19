日男星清水尋也大麻案今宣判 東京地院判處有期徒刑1年、緩刑3年

因持有大麻而遭警方逮捕的日本男演員清水尋也，今（19）日案件宣判，東京地方法院判處他有期徒刑1年，緩刑3年。

清水尋也持有大麻罪名成立。（圖／NNN）

今年9月，警方在清水尋也位於東京杉並區的家中搜出約0.4克的乾燥大麻，被以違反《麻醉品管制法》起訴。

在本月8日的首次庭審中，清水尋也認罪，他表示吸食大麻主要用來緩解壓力和放鬆身心。他還稱，「我的工作需要我經常出現在公眾場合，我的臉和名字也為人熟知，所以我不自覺地感到壓力。」他最後說道：「我對我的家人、同事以及所有支持我的人感到抱歉，因為自己愚蠢的行為而背叛了大家，我感到十分後悔。」

檢方要求判處被告一年有期徒刑，並指出：「被告至少從22歲就開始吸食大麻，其成癮性和依賴性顯而易見。」 而辯方則請求緩刑，稱他「承認事實並深感悔恨」。

清水尋也今年26歲，是日本新生代演員。曾演出多部日劇，也獲得過獎項，演技受到肯定。

