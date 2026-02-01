日男星食道癌離世！享壽63歲 愛妻悲痛證實噩耗

莫雷羅伯遜因食道癌病逝，妻子池田有希子悲痛證實。（圖／翻攝自池田有希子IG）





日本知名媒體人兼演員莫雷羅伯遜（モーリー・ロバートソン）因罹患食道癌，驚傳在上月29日病逝，享壽63歲。他的妻子、知名女星池田有希子透過社群平台證實噩耗，悲痛發布訃聞，「心快要撕裂了」，讓人倍感不捨。

池田有希子與莫雷的經紀事務所「Office Morley」共同發表聲明，透露莫雷因為食道癌接受治療，但仍不敵病魔，在1月29日上午安詳辭世，葬禮則依照家屬意願，僅由近親低調舉行，還望外界諒解。

另外，聲明中除了感謝外界對於莫雷的厚愛與關照外，懇辭香奠、供品與供花。池田有希子隨後也在社群平台轉發聲明，沉痛直呼內心快要撕裂，同時也關閉留言的功能，短短一句話難掩喪夫的無限哀傷。

莫雷出生於美國紐約，在1981年同時考取東京大學與哈佛大學，最後選擇赴美深造，學生時期就曾出版自傳《我常常是孤單一人》，而後還曾當過記者、電台主持人，2021年更跨足戲劇領域，因此他的離世讓日本媒體圈震驚與不捨。



