日男歌手平安夜緊急送醫！吃生蠔不適「病重到斷片」叫救護車 1舉動遭罵翻急刪文

日本人氣創作歌手優里（Yuuri）10月初曾來台開唱，當時因長相神似台灣喜劇演員「喬瑟夫」掀起一波討論，目前優里正在進行日本巡迴演唱會，預計12月27、28日將在沖繩迎來亞巡演唱會最終場，未料卻傳出他在聖誕節前夕因身體不適緊急送醫，還因一舉動被日本網友罵翻。

日本人氣創作歌手優里（Yuuri）10月初曾來台開唱，當時因長相神似台灣喜劇演員「喬瑟夫」掀起一波討論。（圖／優里 IG）

優里昨（25）日在YouTube頻道更新影片，表示自己在24日吃了生蠔，但進食後卻開始感到不舒服，症狀包括嘔吐不止及無法站立，吐到沒辦法開口說話，最終決定叫救護車。回憶起當時，優里坦言在醫院一度病重到「斷片」，「我不記得（醫院的事情），打點滴後才開始好轉。」

優里在聖誕節前夕因身體不適緊急送醫，未料卻因在X帳號發出自己躺在救護車內的照片慘遭炎上。（圖／優里 X）

不過，優里在分享影片連結至X帳號時，還同時附上自己躺在救護車內的照片。此舉讓許多原先關心他的粉絲感到不滿，認為身體不適叫救護車可以，但不需要上傳到社群；也有醫護人員跳出來批評「有時間拍照就不要叫救護車」、「救護車不是拿來炫耀發文的工具！」而優里事後也緊急撤下貼文滅火。

