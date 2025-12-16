日男爽「一夫多妻」！偕妻與養女偷拍性愛片販售 上百人受害

日本東京警視廳16日宣布再次逮捕涉嫌偷拍並販售性交影片的39歲男子小野洋平，並以共謀違反《性姿態攝影處罰法》為由，逮捕其28歲「妻子」晴香和23歲養女兼性伴侶的凜。據信，這三人以「一夫多妻」的形態同居生活，並主要靠販賣偷拍影片為生。警方在搜查其住所時，查獲了超過800部涉及約100名女性的猥褻影片。

日男與其妻子及養女涉嫌共謀偷拍 並販售性交影片。 （示意圖／unsplash）

日本《時事通信社》16日報導，據調查人員透露，小野洋平、晴香、凜三人涉嫌在去年7月共謀犯案。他們透過社群媒體（SNS）結識一名20多歲的女性，並將其帶至東京都新宿區歌舞伎町的一間酒店。三人事先在酒店房間內安裝了針孔攝影機，並在性交過程中進行了全程拍攝。隨後晴香和凜兩人闖入房間，並向受害女性勒索約300萬日圓（約61萬元新台幣）的賠償金。警方懷疑，自2022年以來，這三人至少重複了多次類似的犯罪行為。

廣告 廣告

此前，小野洋平已於11月26日因監禁罪名被警視廳逮捕。他涉嫌在新宿區百人町的一處公寓裡，將一名10多歲的少女監禁了約兩個月。這名少女同樣是透過SNS與小野建立關係，但隨著關係加深，她開始遭受暴力對待，並被小野以「逃跑就殺了妳」等言語威脅，被迫與其同居。最終，該名女性找到機會跑到附近的派出所報案，才使事件曝光。

小野洋平兩次犯罪被捕。（示意圖／Freepik）

警方在監禁現場查獲了37台智慧型手機、3台筆記型電腦，以及用作監禁的手銬、項圈和電擊棒等物證。

針對指控，小野洋平對認罪與否表示「知道了」，晴香和凜兩人則選擇保持沉默。小野的60多歲母親受訪時表示，她曾前往兒子的住所幫忙做家事，但突然間就聯繫不上兒子，對其被捕的原因也毫不知情。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

延伸閱讀

AI資訊粗製濫造 韋氏辭典選「slop」為2025年度代表字

明年GDP估3.54%恐腰斬 龔明鑫提2事很關鍵：仍樂觀看待

AI疑慮引爆股匯雙挫 新台幣重貶1.78角收近半個月新低