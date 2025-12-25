日男一夫9妻又伸狼爪！誆「被外星人吃掉」逼迫少女 離世1年後宮仍共居

涉谷博仁因企圖性侵少女被逮，選擇輕生後，後宮仍持續一起生活。示意圖。取自Unsplash



日本東京東大和市一名76歲命理師涉谷傅仁，長年過著「一夫9妻」的生活仍不滿足，2023年涉嫌性侵兩名未成年遭逮捕，隔年在宣判前輕生。涉谷過世近一年，他的妻子們與小孩仍過著同居生活，令外界大感意外。

廣告 廣告

連同孩子共13人共居

根據《女性自身》報導，涉谷傅仁自2003年起開始建立「後宮」，與多名女子結婚又離婚，特別的是，離婚後的前妻們並未離開她，接受分配的財產後，仍待在他身邊，到了2012年，他與1名妻子、8名前妻及3名子女，共13人一起生活。

這樣特殊的家庭組合，因為一件案子而引起關注。根據《日本新聞網》報導，2022年時，涉谷時年43歲的妻子千秋，向打工認識的未成年少女聲稱，認識一名算命很準的命理師，並把對方帶到家中。

涉谷見到少女便起色心，拿出幽浮影片開始洗腦對方，聲稱「妳馬上就會被外星人綁架，然後剝皮吃掉，但是只要妳跟我發生性行為，就不會死掉。」

宣判前一天輕生離世

少女不從，涉谷還想硬著來，所幸最後沒有成功，事後還威脅少女，如果敢報警，他就無法將她從外星人手中救出，少女最後在家人支持下報了警。

警方獲報前往他家調查時，涉谷還拿出催淚瓦斯攻擊警察，當場被依妨害公務等罪逮捕。外界還發現，涉谷早在2006年就曾因強迫來訪的女性加入後宮，遭判刑1年6個月，緩刑4年。

2023年，涉谷與千秋遭到起訴，2024年1月19日，即宣判前一天，76歲的他在住家輕生，千秋和妹妹也先後輕生，為這個離奇的家庭組合留下謎團。

多為無家可歸女子

如今一年多過後，記者前往舊地查訪，發現涉谷的妻子們仍在同棟建築物共同生活著，鄰居透露，他們很安靜，不會爭吵，沒有造成鄰里困擾。

當地民眾認為，這些女性當初可能都是無家可歸的女子，被涉谷收容而集體生活，因此也沒有其他去處，便在此繼續生活。

《太報》關心您，再給自己一次機會

‧安心專線：1925（24小時）

‧生命線：1995

‧張老師專線：1980

《太報》關心您：若遭到性騷擾或性侵害，請撥打113專線，尋求專業協助。

更多太報報導

逮伊斯蘭國115人！土耳其：瓦解耶誕節與新年恐攻陰謀

1962年傳奇「白色法拉利」要拍賣了！估成交價飆破22億

教宗發表上任以來第一次聖誕節講道 特別呼籲關注加薩難民