日男「愛媛出差」變台灣偷情！遭妻藏護照反制 全台鄉民：落地幫接機

社會中心／綜合報導

日本人妻發現丈夫謊稱要前往國內的「愛媛縣」出差，私底下卻計畫與外遇對象甜蜜同遊台灣。（圖／AI生成圖片）

日本一名人妻近日在社群平台Threads大爆爆笑又驚悚的抓姦過程，迅速在台日兩地掀起現象級關注。該名人妻發現丈夫謊稱要前往國內的「愛媛縣」出差，私底下卻計畫與外遇對象甜蜜同遊台灣；她靈機一動，在出發前悄悄將丈夫的護照藏回娘家，並在網路上實況轉播丈夫在家中翻箱倒櫃的「找護照日記」。這場高張力的心理攻防戰在短短一天內吸引數百萬人朝聖，粉絲數暴增，更意外引發台日網友跨國連線，揚言要在機場幫忙「接機攔截」。

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日本人妻悄悄將丈夫的護照藏回娘家，並在網路上實況轉播丈夫在家中翻箱倒櫃的「找護照日記」。（圖／AI生成圖片）

國內出差要護照？人妻冷靜拋「靈魂拷問」逼瘋尪

人妻透露，丈夫在發現護照失蹤後陷入極度恐慌，開始在家中展開地毯式搜索，甚至不斷試探她平時存放重要證件的位置。面對丈夫的做賊心虛，人妻全程開啟「看戲模式」，氣定神閒地回應：「既然只是國內出差，帶健保卡和保險資料就夠了吧？」一席話直接封死對方的藉口，讓編不出理由的丈夫只能臉色發白、支吾其詞。到了深夜，丈夫仍不死心地在客廳踱步，期間手機還頻頻響起，讓人妻忍不住在心中調侃：「看來是那邊的女士在生氣了吧？」

伴手禮恐變鳳梨酥？台日網軍高喊「全台當線民」

這場宛如連續劇的真人實境秀，因為男方原定「出軌目的地」是台灣，意外點燃了台灣網友的熱情。大批台灣熱心鄉民紛紛湧入留言區應援，大方表示「只要男方一落地，全台網友都能當線民捕捉畫面」。人妻也幽默地與網友互動，笑稱如果丈夫最後真的完成了這趟「愛媛出差」，回家時絕對會要求他交出愛媛限定的柑橘伴手禮；網友對此則紛紛笑翻回應，直呼要是最後帶回來的其實是「微熱山丘鳳梨酥」，那可就真的弄巧成拙、成了鐵證。

日本人妻悄悄將丈夫的護照藏回娘家，並在網路上實況轉播丈夫在家中翻箱倒櫃的「找護照日記」。（圖／AI生成圖片）

客廳沙發變寢室！全網敲碗護照大戰最終結局

截至最新進度，這名倒楣又心虛的丈夫因找不到護照，只能伴隨著客廳那咖「無法出發的行李箱」，無奈地睡在沙發上。人妻發文笑稱，很好奇丈夫是否能研發出不用護照也能搭飛機的方法，並透露自己曾一度想在行李箱安裝定位器，但以對方目前滿腦子只想出門的浮躁狀態來看，搞不好最後會乾脆破罐子破摔、直接躲進外遇對象家。這場攸關婚姻存續的「護照攻防戰」仍在持續連載中，全球數萬名「線上稽查團」正屏息以待最終的攤牌結局。

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