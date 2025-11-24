日瘋討論「高市早苗穿什麼」？他揭穿搭內幕

▲日本首相高市早苗的服裝穿搭，成為政壇近日的熱門話題。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗本月初在國會上拋出「台灣有事論」，瞬間惹怒中國，北京政府更是展開一連串反制行動，中日關係急速惡化；不過，根據《讀賣新聞》最新民調顯示，高市早苗的支持率達到72％，顯示其人氣並未受到影響，日本政壇更掀起一波「高市早苗穿什麼」的話題。對此，日本資深媒體人、印太戰略智庫執行長矢板明夫強調，這些討論背後反映出的是政治人物形象管理的壓力。

矢板明夫表示，這幾天，日本政壇最熱門的話題，不僅僅是外交、經濟問題，還有，高市早苗首相到底該穿什麼的問題。高市首相正在南非參加G20峰會，按理說行前應該專心準備國際談判，但據她自己在社群媒體上的發文，她在出國前卻被「穿什麼」的問題難住，挑衣服挑了好幾個小時。原因是不久前，曾經在國會上被在野黨議員念了一頓，說「首相不能穿看起來太便宜的衣服，否則會讓日本被看輕」。

廣告 廣告

矢板明夫指出，高市平常就是日本國會議員中最少出席晚會、飯局的人，常說「應酬太浪費時間，還不如拿來研究政策」，結果就是她的衣櫃一直相當樸素。如果是男性首相，幾套深色西裝換著穿就好，領帶換一換花色就能上陣；但高市是女性，又是高支持率的政治人物，穿什麼、提什麼包，都會被媒體放大，還常常帶動銷售潮，完全不能隨便穿。這次她要赴南非，大家更是盯著她，因為外界都在猜，她會不會和中國的李強總理同台或會面。

「如果真的出現『同框』，高市的服裝肯定又是焦點。」矢板明夫提到，所以高市就在X平台上坦白，自己花了幾個小時，從送洗回來的衣服中挑出那種「看起來不是便宜貨」、「不會被小看的衣服」。但她也無奈地說，自己沒有那些「日本最高級布料、最高工匠製作」的高級衣服，最後還是只能用大家熟悉的那套外套加洋裝出國。高市甚至苦笑說，以後是不是要勉強自己買一套「能在外交談判中取得優勢的衣服」。

矢板明夫分享，另外還有人提出，是不是應該為日本首相準備一個專屬造型師？畢竟首相每天行程滿檔，還要自己煩惱衣服，確實有點浪費時間和精神。有網友建議，應該交給專業造型團隊去打理，讓首相更專注在工作上。矢板明夫直言，整件事看似是時尚小八卦，但背後反映的是政治人物形象管理的壓力，以及「衣著是否能代表國家」這個意外被放大的老問題，領袖到底要怎麼穿才行？是按照自己的喜好，還是要符合大多數國民的期待，界線在哪裡？

更多 NOWnews 今日新聞 報導

蔡英文「一頭藍髮」應援周子瑜！名醫揭1往事開嗆：她好意思？

黃國昌站著搭高鐵！律師酸「別裝」揭真相：省小錢花預算大錢

賴清德大嗑壽司！中國網紅一句「扇貝哪來的」秒打腫中共臉