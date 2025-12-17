日發布11月旅遊數據外國遊客創新高 惟陸客增幅「大縮水」

日本觀光局與日本政府觀光局（JNTO）今公布最新數據顯示，今年訪日的外國旅客人數突破3900萬人，超越去年創下的歷史最高紀錄，但11月訪日陸客56.26萬人次，僅微增3.0%，比10月22.8%大幅縮水。

赴日觀光的陸客。（圖／美聯社）

綜合日媒報導，日本觀光局指出，11月訪日外國旅客人數約為351萬8000人，比去年同期增加30萬多人，刷新11月單月的歷史紀錄。日本觀光局認為，紅葉季進入後半段，以及來自歐美和澳洲旅客的訪日需求增加，是主要推動因素。

至於中日關係緊張，中方自12月14日起呼籲民眾暫緩赴日的措施，日本觀光局指出，儘管陸客增長速度放緩，但與去年相比仍有增加，因此「目前看來，影響似乎仍有限」。但據《共同網》指出，11月訪日的陸客為56.26萬人次，同比微增3.0%，比10月的22.8%大幅減少。

報導表示，今年1月至今，訪日旅客人數已達約3907萬人，比去年全年3687萬人再度刷新，日本觀光局信心滿滿表示，「今年訪日旅客有望首次突破4000萬大關。」

