日皇室絕後危機？愛子公主24歲生日 民眾籲修法准女性繼承皇位

日本皇室成員愛子公主12月1日迎來24歲生日，其支持者呼籲修改僅允許男性繼承的皇位法律。愛子公主是德仁天皇的獨生女，但現行法律禁止她成為天皇。在皇室成員數量急遽萎縮的「滅絕邊緣」壓力下，要求修改法律、允許女性繼承皇位的呼聲日益高漲。

愛子公主在日本國內擁有宛如流行巨星般的超高人氣。（圖／美聯社）

《美聯社》報導，愛子公主在日本國內擁有宛如流行巨星般的超高人氣，民眾的歡呼聲甚至曾蓋過對其父母的致敬。專家表示應在皇室消亡前解除女性繼承禁令，但包括首相高市早苗在內的保守派議員反對修法。

根據1947年皇室法，皇位僅允許男性繼承，並規定嫁給平民的女性皇室成員將失去皇室身分。目前皇室成員僅有16人，較30年前的30人大幅減少，且多數為高齡長者，使皇室面臨嚴重的存續危機。德仁天皇僅有兩位可能的年輕男性繼承人，分別是60歲的弟弟秋篠宮文仁親王及其弟弟的19歲兒子悠仁親王。

日本德仁天皇與皇后及其獨生女愛子公主。（圖／美聯社）

名古屋大學教授、皇室制度專家川西秀哉表示，「我認為情況已經很危急。」他指出皇室未來完全取決於悠仁親王及其未來妻子生育男性後代的能力，「如果有人願意嫁給他，她將承受生育男性繼承人的巨大壓力，同時還要以超人能力執行公務。」

前宮內廳長官羽毛田信吾在《讀賣新聞》文章中表示，「根本問題不是允許男性或女性繼承，而是如何拯救皇室。」日本歷史上曾有8位女性天皇，最後一位是1762年至1770年在位的後櫻町天皇。男性繼承規則於1889年成為法律，並延續至戰後1947年的皇室法。

聯合國婦女權利委員會去年在日內瓦敦促日本政府允許女性天皇，稱不這樣做會阻礙日本的性別平等。日本政府駁回該報告為「令人遺憾」且「不適當」，稱皇位繼承是國家根本認同的問題。川西教授表示，「他們的意思顯然支持男性優越，那是他們理想的社會。」

