日盛台駿推動環境永續有成 獲氣候行動獎

【記者柯安聰台北報導】日盛台駿國際租賃(6958)近年積極推動環境永續，實踐低碳營運並投入環境保護與生態教育，逐漸累積具體成果，日前以卓越的節能減碳績效，榮獲「台北市氣候行動獎」銅獎，歲末並於公司內部舉行ESG派對，表揚「減碳起步走」與「ESG好點子」等活動績優同仁，公司高層帶領全體同仁一起落實低碳生活，與環境共融。



日盛台駿首度角逐「2025台北市氣候行動獎」，榮獲銅獎，日前於台北市產業發展局與環境保護局舉辦的頒獎典禮中，由林修如執行長代表公司，接受台北市政府隆重表揚。本次評選指標涵蓋節能減碳、淨零新生活及氣候變遷調適等指標。林修如執行長表示，環境永續是日盛台駿推動永續發展的重要主軸之一，秉持「友善環境、守護地球」的核心理念，在日常營運中落實節能減碳、珍惜資源與推動循環利用；同時，積極推行綠色採購政策，並透過倡議與教育活動，強化同仁對環境保護的認同與實踐；另外，為加強環境管理，更導入ISO 14001 環境管理系統，期為環境永續善盡社會責任。



日盛台駿推動多項節能減碳措施，涵蓋設備節能、資源再利用、電力管理及員工生活習慣轉變等面向。2023-2024年，日盛台駿陸續汰換低效能冰水主機及冷卻水塔，改為能源1級變頻空調設備，汰換屆齡電梯並導入電梯電力回升系統，有效降低電力消耗，2024年相較2023年用電量減少21萬2656度，減碳量達113噸，降幅為22%；並更換二段式省水馬桶，人均用水量減少13%；落實能源政策管理，實施夜間及假日電梯、空調及飲水機管控等多項節能措施。







（圖）日盛台駿公司榮獲「2025台北市氣候行動獎」，林修如執行長代表領獎，由台北市副市長張溫德頒獎表揚。



日盛台駿也積極對員工倡導低碳生活，贈送同仁環保杯、對員工倡議綠色餐飲、舉辦氣候變遷與節能主題宣導活動、鼓勵員工自主簽署承諾書致力節電與減塑等。2025年亦在公司內部舉行「減碳起步走」競賽，鼓勵同仁以步行減少日常搭車的碳排放量，這項為期長期半年的活動，吸引總公司與各地分支機構同仁踴躍參與，每月上傳健走成果並參加抽獎，並於歲末在公司的ESG永續派對上公開頒獎，表揚年度累積步數最高且持續時間最長的「日盛台駿減碳王」績優同仁。本活動總計317人次參加，活動期間累積 8128萬9193步，減碳量約16278 kg CO₂e。



此外，為鼓勵全體同仁集思廣益提出永續方案，日盛台駿今年也特別舉辦「ESG好點子」選拔，由ESG委員會初選10個入圍方案，讓全體同仁網路票選前3名，在歲末的ESG永續派對中，由簡志明董事長頒獎表揚票數最高的3位「ESG點子王」同仁，入圍與得獎提案將列入公司後續ESG活動規劃。



日盛台駿近2年也在公司內部舉行生態瓶製作工作坊、募集二手書幫助弱勢及運用石門水庫淤泥彩繪變身為文創品等活動，積極倡議循環經濟，並與外部非營利團體合作淨河、淨灘、植樹等活動，而且在苗栗公館鄉認養大豆田、在台中霧峰投入生態保育計畫等。透過一連串的永續活動與倡議，以及志工社等社團的帶動，員工的參與越來越踴躍，成功將永續的理念植入同仁心中，與公司一起打造出具體的環境績效並關懷社會，實踐企業「與環境共融、與社會共好」的承諾。（自立電子報2025/12/31）