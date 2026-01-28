日盛金控千金自曝被櫃姐擺臉色 精品界「潛規則」掀討論

女星關穎出身豪門。(圖/ 摘自關穎IG)

日前一名越南籍移工前往台北101「Onitsuka Tiger鬼塚虎」專櫃試穿鞋款，卻疑似遭女店員以「那很貴」等語回應，引發外界譁然。事件曝光後，101董事長賈永婕親自出面說明，強調不論是否消費，「進門就是客人」，也要求全面檢討服務態度。此事意外掀起網友熱議，就連日盛金控千金、名媛關穎也坦言，自己其實同樣遇過被櫃姐冷眼對待的經驗。

關穎近日登上陶晶瑩主持的YouTube節目，兩人聊起投資與消費觀念時，話題自然轉到精品文化。關穎直言，許多精品包常被包裝成「保值商品」，但她並不認同，認為其實很多都只是話術。她也透露，高奢品牌銷售時，部分櫃員會刻意擺臉色，或是提到自己的好友或是更厲害的人也有買，藉此想要刺激她購賣，「但我還沒有愛買成這樣子，我不會被刺激的」。

廣告 廣告

陶晶瑩也分享一段讓她印象深刻的「陪逛經驗」。她曾和三位貴婦朋友出國旅遊、順道取包，一到精品店門口，朋友們就緊張提醒：「這次一定要走對門。」原因是上次誤從正門進去，被櫃員擺臉色。陶晶瑩當下十分疑惑，原以為只是百貨入口，沒想到只是櫃位裡的兩扇門。進店後，其中一人拿出粉紅色包包照片詢問，櫃姐卻語氣強硬回嗆：「粉紅色我能給妳嗎？妳拿照片來我就一定要給妳嗎？妳知道多少人在等嗎？」讓陶晶瑩當場傻眼，甚至忍不住在心裡怒喊：「要不要我打你。」

更誇張的是，櫃姐之後還說要「進去看看」，一走就是5到10分鐘，幾人只能站在原地等候，彷彿被晾在一旁「罰站」。陶晶瑩事後分析，其實品牌從進門動線、等待流程到說話方式，都可能是一種心理操作，讓消費者不知不覺被牽著走。關穎聽完也點頭認同，直言自己完全無法接受這樣的銷售方式，「我不喜歡花錢還要受氣。」她更表示，若真的喜歡商品，就算溢價購買也無所謂。

更多中時新聞網報導

岩田剛典來台辦專場 謝粉絲苦等17小時

TPBL》高國豪致勝兩罰 率隊守城收6連勝

比莉推舞曲 嗆兒周湯豪「怕我比你炸」